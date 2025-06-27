Як світові події вплинуть на курс валют в Україні — прогноз на липень — Finance.ua
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Як світові події вплинуть на курс валют в Україні — прогноз на липень

Валюта
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Як світові події вплинуть на курс валют в Україні — прогноз на липень
Як світові події вплинуть на курс валют в Україні — прогноз на липень
На початку липня ключовими факторами, що впливатимуть на валютний ринок, стануть війна на Близькому Сході, зростання цін на енергоносії, а також економічні труднощі в США та ЄС. Водночас позиції долара і євро як провідних світових валют залишаються міцними.
За словами директора департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності «Глобус Банку» Тараса Лєсового, вартість цих валют може потрапити до штормової «бовтанки», однак це тимчасово.
«Звісно, для українського ринку важливими є співвідношення вартості євро до долара на світових торгах. Тобто саме світова вартість євро визначатиме курс цієї валюти в Україні. За всіма ознаками, наступного тижня 1 євро дорівнюватиме 1,12−1,15 долара, що відповідатиме трендам другої половини червня», — каже експерт.
Курс долара в Україні формуватиметься за допомогою та участю НБУ. Експерт зазначає, що режим «керованої гнучкості», який зараз діє в Україні, дає змогу запобігати кризовим явищам. Натомість валютні зміни будуть незначними.
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Він прогнозує, що наступного тижня, як і раніше, розрив між попитом і пропозицією долатиметься обсягами валютних інтервенцій: цілком можливо, що їх обсяг залишиться на рівні 600−700 мільйонів доларів на тиждень, що свідчитиме про цілком штатну ситуацію на ринку.
Основні показники валютного ринку з 30 червня до 6 липня, за прогнозом банкіра:
  • коридори валютних змін: 41,6−42 грн/дол. та 46,5−48,5 грн/євро (на міжбанку) та 41,6−42 грн/дол. та 46,5−48,5 грн/євро (на готівковому ринку);
  • щоденні курсові зміни: на міжбанку — до 0,05−0,15 грн, у банках — до 0,1−0,2 грн, в обмінних пунктах — до 0,3 грн;
  • тижневі курсові відхилення очікуються в межах 1−1,5% від початкового понеділкового курсу.
«Український валютний ринок залишається досить збалансованим. Вартість євро може змінюватися більш динамічно, аніж долар, та залежатиме від світових торгів. Таким чином, наступного тижня будь-які зміни будуть очікуваними та передбачуваними», — резюмував Лєсовий.
Нагадаємо, третій тиждень червня відзначився «девальваційним» трендом. Це було зумовлено за рахунок факторів, про які регулятор попереджав ринок минулого тижня. Детальніше про це розповіли тут.
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За матеріалами:
УНІАН
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