Що буде з курсом долара до кінця червня — Finance.ua

Що буде з курсом долара до кінця червня Сьогодні 04:39 — Валюта

Що буде з курсом долара до кінця червня

Експерти мають різне бачення того, що може бути з курсом долара до кінця червня.

Олег Пензин пов’язує нинішнє подорожчання долара з початком періоду низької інфляції в Україні, що традиційно настає влітку.

«Як відомо, Нацбанк і регулює офіційний курс гривні та відповідає за рівень інфляції, — нагадав Олег Пензін. — Зараз саме такий момент, коли вартість продовольчого кошика почала знижуватися, тож регулятор повільно почав підвищувати курс долара, щоб збереглася певна рівновага між цими двома факторами, що впливають на річну інфляцію. Вважаю, що цього тижня середній курс продажу готівкового долара залишиться на рівні 42 грн/долар або трохи вище».

Андрій Шевчишин зазначив, що все вказує на продовження ослаблення гривні цього тижня.

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«Закриття валютного міжбанку на рівні 41,95−41,98 грн/долар, та ще в п’ятницю, налаштовує на продовження висхідного тренду. Тобто позначку 42 грн/долар буде взято швидко, якщо НБУ не вирішить втрутитися в ситуацію та збити попит. Але регулятор не зробив цього останніми днями. Зростають і долар, і євро, що вказує на однозначну девальваційну тенденцію, а не на перерахунки через глобальні коливання пари євро-долар. На тижні бізнес готуватиметься до податкового періоду, що, як правило, стримує ослаблення гривні», — резюмував Андрій Шевчишин.

Андрій Забловський не дав однозначного прогнозу, куди піде курс долара ближче до кінця червня.

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«Все залежатиме від двох чинників: поведінки пари долар-євро на закордонному ринку та рішення керівництва НБУ щодо ослаблення гривні», — аргументував Андрій Забловський.

Продавати чи купувати валюту

Андрій Забловський радить до кінця червня призупинити будь-які дії як із готівковою валютою, так і з цінними паперами.

«Коли на ринку турбулентність, краще перечекати, доки ситуація стабілізується», — аргументував експерт.

Андрій Шевчишин нагадав: з 2000 року у червні гривня падала до долара лише чотири рази, три з яких було менше одного відсотка.

«Поки що все виглядає так, що 2025 буде п’ятим роком у цій черзі, — не виключає Андрій Шевчишин. — Можемо дійти до 42,75 грн/долар запросто. Не за тиждень, але за кілька тижнів — цілком імовірно. Головне не панікувати та не бігти скуповувати валюту на всі кревні. НБУ має ресурсу, щоб збити спекулятивні настрої, якщо буде таке рішення».

Також Андрій Шевчишин та Олег Пензін проаналізували структуру депозитів населення. За даними Фонду гарантування вкладів фізосіб, на 69,8% це гроші до запитання. Ще 17,5% - короткі депозити до 3 місяців. Лише 12,7% вкладників мають депозити 3 місяці та більше.

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«Є три групи вкладників: 40,9% мають на поточних рахунках символічні суми — до 10 грн., ще 57,2% - вклади до 200 тис. грн. — каже Андрій Шевчишин. — Але ж майже на 98% вкладів за кількістю припадає лише 28% усіх коштів. І є 1,9% вкладників, які мають депозити від 200 тис. грн. Однак у грошах це 71,8% усіх коштів на депозитах».

Виходячи з цього, експерти оцінюють, що значна кількість населення зберігає заощадження у готівковій валюті та їх «не бачить» офіційна статистика.

ТСН За матеріалами:

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