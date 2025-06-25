НБУ встановив рекордний курс євро — Finance.ua

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НБУ встановив рекордний курс євро

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НБУ встановив рекордний курс євро
НБУ встановив рекордний курс євро
Офіційний курс гривні до євро на середу встановлено на рівні 48,5084 грн/€. Це на 49 копійок вище, ніж у попередній день, і є новим історичним рекордом. Попередній максимум було зафіксовано 23 червня на рівні 48,2006 грн/€, пише Мінфін.
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Відносно долара США гривня дещо зміцнилася. Офіційний курс на 25 червня встановлено на позначці 41,7924 грн, що на 8 копійок нижче, ніж у вівторок. Поточний курс долара все ще залишається нижчим за історичний максимум, зафіксований 13 січня 2025 року нарівні 42,2841 грн.
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Сьогоднішній рекордний стрибок курсу євро є яскравим прикладом впливу глобальних ринків на українську економіку. Попри те, що гривня локально змогла дещо зміцнитися відносно долара, цього виявилося недостатньо, щоб компенсувати значно сильніше зростання самого євро проти долара на міжнародній арені.
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Раніше голова Європейського центрального банку Крістін Лагард сказала, що зараз частка євро у резервах центральних банків світу становить приблизно 20%.
«Це друга найбільша резервна валюта у світі», — сказала вона.
За її словами, також важливим є золото, яке суттєво збільшило вартість і частку, враховуючи нинішню невизначеність.
Також вона назвала ТОП-3 причини євро посунути долар з першого місця.
За матеріалами:
Finance.ua
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