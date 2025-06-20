ТОП-3 причини євро посунути долар з першого місця — Finance.ua

ТОП-3 причини євро посунути долар з першого місця Сьогодні 09:16 — Валюта

ТОП-3 причини євро посунути долар з першого місця

Долар залишається головною резервною валютою у світі. Щоб ця роль перейшла до євро, потрібно виконання трьох передумов.

Про це заявила голова Європейського центрального банку Крістін Лагард під час конференції НБУ в Києві, яка транслюється на Youtube.

Як зазначила Лагард, зараз частка євро у резервах центральних банків світу становить приблизно 20%. «Це друга найбільша резервна валюта у світі», — сказала вона

За її словами, також важливим є золото, яке суттєво збільшило вартість і частку, враховуючи нинішню невизначеність.

«Основною резервною валютою є долар. Його роль з часом трохи зменшується, вже 58% резервів. Майбутнє покаже, але я не думаю, що ця ситуація зміниться дуже швидко», — сказала голова ЄЦБ.

ТОП-3 фактори

Лагард згадала свою нещодавню промову в Берліні, в якій вона виклала три передумови для того, щоб євро став головною резервною валютою.

«Їх є три. Перша — геополітична, друга — економічна, трета правова», — сказала вона.

Перше — на геополітичному фронті країна, яка претендує на таку роль, повинна продемонструвати, що вона є торговим партнером. У Європі є 72 договори з партнерами, це 40% міжнародної торгівлі. «Чи це достатньо, чи треба більше, чи є у нас чітка стратегія?» — сказала вона.

Крім того, на цьому фронті потрібна надійність та здатність себе захищати, і в цьому плані країни, зокрема, Німеччина, роблять кроки, повідомила вона.

«Другий елемент, який є необхідним, це економічна міць. І вам потрібно бути територією, яка приваблива для інвестицій. Вам потрібна надійна фіскальна політика, але вам також потрібно залучати капітал», — розповіла голова ЄЦБ.

Лагард закликала до реформ фінансового сектору ЄС, щоб мати можливість залучати капітал.

«Третій компонент — це довіра, впевненість, яку мають економічні агенти щодо євро», — сказала вона. За її словами необхідно виконувати правила міжнародного валютного порядку. «Якщо ми підписуємо контракт, цей контракт має виконуватися, і це має підтримуватися нашими судами», — додала вона.

«Оце три стовпи, які будуть необхідні для будь-якої валюти, щоб сподіватися на законних умовах стати резервною валютою», — констатувала Лагард.

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