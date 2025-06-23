Скільки коштуватимуть 100 доларів в Україні: прогноз банкіра — Finance.ua
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Скільки коштуватимуть 100 доларів в Україні: прогноз банкіра

Валюта
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Скільки коштуватимуть 100 доларів в Україні: прогноз банкіра
Скільки коштуватимуть 100 доларів в Україні: прогноз банкіра
Ситуація на валютному ринку України до 29 червня залишиться в межах попередніх показників. Будь-які курсові «загострення» лише гіпотетичні.
Про це в коментарі УНІАН розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності «Глобус Банку» Тарас Лєсовий.
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Згідно з його прогнозом, курс долара перебуватиме в коридорі 41,5 — 41,9 гривні за долар і 45,5 — 47,5 гривні за євро на міжбанку і 41,45 — 41,8 гривні за долар і 45,5 — 47,5 гривні за євро на готівковому ринку.
Таким чином, 100 доларів у гривнях в Україні до 29 червня коштуватимуть 4145 — 4180 гривень, а 1000 доларів у гривнях обійдуться українцям у 41450 — 41800 гривень.
Водночас 100 євро в гривнях коштуватимуть 4550 — 4750 гривень, а 1000 доларів у гривнях обійдуться в 45 500 — 47 500 гривень.
Раніше директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності «Глобус Банку» Тарас Лєсовий раніше дав прогноз курсу долара на червень 2025 року.
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На його думку, початкова планка на 2025 рік — 42,02 гривні за долар — може знову стати реальністю вже найближчим часом. При цьому він вказав, що курс долара в Україні, найімовірніше, коливатиметься в межах 41,6 — 42 гривні.
За матеріалами:
УНІАН
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