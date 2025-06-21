Експерти відповіли, у що зараз найбільш вигідно вкладати гроші — Finance.ua

Експерти відповіли, у що зараз найбільш вигідно вкладати гроші Сьогодні 08:09 — Валюта

Експерти відповіли, у що зараз найбільш вигідно вкладати гроші

До середини червня європейська валюта рекордно зросла, досягнувши позначки в 48 гривень. У зв’язку з цим українці задумалися, чи міняти євро на долари, та й чи вигідно продавати зараз валюту.

Експерти розповіли, що принесе більше грошей.

У що краще інвестувати

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин у коментарі ТСН зазначив , що українці в нинішніх умовах намагаються заробляти на традиційних фінансових інструментах.

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За його словами, зараз можна купувати долари, а ось євро як інвестиція таїть ризики.

При цьому голова Секретаріату Ради підприємців при Кабміні економіст Андрій Забловський розповів, що найбільший дохід зараз може принести банківське золото.

«Прибутковість його за рік уже перевищила 60%. Але цей грошовий інструмент доступний далеко не кожному, тому що економічно доцільно купувати злитки вагою не менше ніж 10 грамів, ціна яких — понад 45 тисяч гривень за злиток. Причому за правилом: «купив й забув», — пояснив економіст.

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Він зазначив, що найпопулярнішим способом заробити залишається валюта, депозити та облігації внутрішньої державної позики (ОВДП).

Що стосується продажу валюти, то долар поки що краще не чіпати, а ось європейську валюту, куплену в попередні роки за нижчою ціною, можна продати.

Експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин зазначив, що прибуток від євро варто інвестувати у більш вигідні гривневі фінансові інструменти — ОВДП або короткостроковий депозит на 3−4 місяці.

Довідка Finance.ua:

центральні банки по всьому світу очікують, що в найближчі п’ять років частка золота в їхніх міжнародних резервах зросте, тоді як обсяг доларових активів — навпаки, зменшиться;

бізнес, банкіри, домогосподарства та аналітики прогнозують подальше зростання курсу долара до гривні протягом наступного року. Фінансові аналітики оцінили можливий курс долара через 12 місяців на рівні 44,47;

заступник голови НБУ Юрій Гелетій раніше заявляв, що чистий попит на готівкову валюту в Україні в квітні-травні суттєво знизився, і це через зменшення інтересу населення до долара. У квітні чистий попит на готівковий долар становив $58 млн, в червні він знизився до $10 млн.

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УНІАН За матеріалами:

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