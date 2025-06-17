Все більше експортерів у світі відмовляються від долара — Bloomberg Сьогодні 21:34 — Валюта

Все більше експортерів у світі відмовляються від долара — Bloomberg

Світові експортери дедалі частіше відмовляються від долара США в розрахунках і просять платити їм у місцевих або альтернативних валютах — євро, юанях, мексиканських песо або канадських доларах — через зростання валютних ризиків і небажання залежати від нестабільності курсу долара.

Про це пише агентство Bloomberg.

У повідомленні сказано, що про цю тенденцію повідомляє американський банк US Bancorp.

Його представниця Пола Комінґс зазначає, що дедалі більше іноземних постачальників втрачають інтерес до долара і прямо кажуть: «розраховуйтеся в нашій валюті». Коливання курсу долара стало головною причиною.

Хоча на тлі конфлікту на Близькому Сході долар короткостроково зміцнився, загалом за 2025 рік він втратив близько 8% вартості щодо кошика основних валют, за даними Bloomberg.

Деякі компанії вже перебудовують платіжні механізми. Наприклад, американська компанія з Середнього Заходу тепер обмінює долари на євро перед оплатою деревини з Європи — її постачальник надає 2% знижку за розрахунок у євро. А імпортер товарів з Китаю домовився з постачальниками про оплату в юанях.

Ще одна компанія зі США, яка купує обладнання в Італії, отримала вигідніші умови, погодившись платити в євро.

Аналітики вважають, що ця тенденція може тільки посилюватися, особливо якщо з’являтимуться нові регіональні торговельні блоки в Азії або Латинській Америці, де компанії надаватимуть перевагу власним або регіональним валютам.

Незважаючи на те, що долар залишається домінантною валютою у світовій торгівлі — наприклад, у країнах Америки з 1999 до 2019 року його використовували майже у всіх експортних контрактах — його роль поступово піддається перегляду.

Економічна Правда За матеріалами:

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