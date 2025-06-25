Як діяти у разі блокування карти через перевищення лімітів переказів (пояснення НБУ) — Finance.ua

Як діяти у разі блокування карти через перевищення лімітів переказів (пояснення НБУ) Сьогодні 19:03 — Валюта

Як діяти у разі блокування карти через перевищення лімітів переказів (пояснення НБУ)

НБУ уважно стежить за переказами грошей з карти на карту. З 1 червня максимальна сума складає до 100 тис. грн на місяць. У разі порушень лімітів, українцям блокуватимуть картки.

Так НБУ відповів на запит, пише SPEKA.

Як нагадали в НБУ, користування платіжними картками, зокрема і їхнє блокування, регулюється Законом «Про платіжні послуги». Кожен банк під час відкриття рахунку позначає в угоді правила користування та через що можливе блокування карти.

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Перевищення місячного ліміту на переказ грошей

Перше, що робить банк у разі перевищення ліміту переказів грошей на картку — це не дозволяє провести операцію. Тобто, якщо ви вже вичерпали ліміт, а вам намагаються перевести гроші, то банк відхилить транзакцію, а користувачу надішле повідомлення з попередженням.

У разі, якщо спроби перевести гроші продовжаться, то банк може заблокувати карту, зокрема до з’ясування всіх обставин.

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Нагадаю, що ліміти для низького та середнього рівня ризику складають 100 тис. грн на місяць, а для високого рівня ризику — 50 тис. грн. Для того, щоб ліміт підвищити, ви маєте надати підтвердження доходів.

Що робити у разі блокування карти

У разі блокування карти, користувачу треба звернутися із заявою до банку, клієнтом якого він є.

Банк має розглянути скаргу та надати вам відповідь з роз’ясненнями.

Як можна підтвердити свої доходи

Підтвердження доходів передбачає отримання документів/інформації в електронній формі. Допускаються такі документи:

сформовані клієнтом довідки ОК5 та ОК7;

податкова декларація;

зарплатні відомості;

підтвердження зарахувань від державних органів;

підтверджені прибутки членів сімей;

документи, що підтверджують волонтерську діяльність.

Клієнти банків, які планують здійснювати перекази на суму, що перевищує встановлений місячний ліміт, зобов’язані надати до банку документальне підтвердження доходів під час встановлення/перегляду ділових відносин.

При отриманні подібних документів банки скасовуватимуть ліміти або встановлюватимуть їх у розмірі, що відповідає фінансовим спроможностям таких клієнтів, у тому числі шляхом контролю сум надходження на рахунки.

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