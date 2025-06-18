НБУ розширив перелік системно важливих банків — Finance.ua

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НБУ розширив перелік системно важливих банків

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НБУ розширив перелік системно важливих банків
НБУ розширив перелік системно важливих банків
Національний банк України підтвердив статус системної важливості для 15 установ, що були в цьому переліку у 2024 році, та додав до переліку АТ «Ідея Банк».
Про це повідомляє пресслужба регулятора.
В оновленому переліку системно важливих банків 16 установ:
  • А-БАНК;
  • Ідея Банк;
  • Креді Агріколь Банк;
  • Кредобанк;
  • ОТП Банк;
  • Ощадбанк;
  • Південний;
  • ПриватБанк;
  • ПУМБ;
  • Райффайзен Банк;
  • Сенс Банк;
  • Таскомбанк;
  • Укргазбанк;
  • Укрексімбанк;
  • Укрсиббанк;
  • Універсал Банк.
Національний банк щороку визначає системно важливі банки за даними на 1 січня.

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Нагадаємо, банки заробили майже 255 млрд гривень з початку війни. За 1-й квартал цього року банківський сектор отримав 40 млрд гривень прибутку. З них 65,7 відсотків сформували державні банки. ПриватБанк перерахував до бюджету 32,1 млрд грн дивідендів. Це більше половини доходів від дивідендів державних підприємств, запланованих на 2025 рік.
За даними НБУ, протягом першої половини року Індекс фінансового стресу (ІФС) перебував на найнижчому рівні з початку повномасштабного вторгнення, хоча і був волатильним. Найбільший внесок в ІФС мав валютний субіндекс, який дещо знизився порівняно з початком року передусім через скорочення обсягів валютних інтервенцій.
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За матеріалами:
Finance.ua
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