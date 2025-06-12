ПриватБанк виплатив рекордні дивіденди державі — понад 32 млрд грн Сьогодні 16:30 — Фондовий ринок

ПриватБанк виплатив рекордні дивіденди державі — понад 32 млрд грн

ПриватБанк перерахував до бюджету 32,1 млрд грн дивідендів. Це більше половини доходів від дивідендів державних підприємств, запланованих на 2025 рік.

Про це повідомила пресслужба банку.

Як розповіла заступниця голови правління банку з питань фінансів Лариса Чернишова, ПриватБанк за рішенням акціонера спрямував до держбюджету 32,1 млрд грн дивідендів. Уся сума вже надійшла на рахунки Держказначейства.

Розмір виплат відповідає постанові уряду про розподіл чистого прибутку банку за 2024 рік. Із загального прибутку у 40,1 млрд грн банк перерахував 80% у вигляді дивідендів.

Крім дивідендів, за підсумками 2024 року ПриватБанк сплатив до бюджету ще майже 41 млрд грн податку на прибуток. Це найбільший показник серед усіх банків країни.

Нагадаємо, у держбюджеті на 2025 рік заплановано 50 млрд грн доходів від дивідендів державних і комунальних підприємств.

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Податок на надприбутки для банків запровадили у 2023 році. Він передбачає підвищену ставку для банків, у яких значно зростають доходи. Відповідний закон 6 грудня 2023 року підписав президент. Наразі Національний банк не обговорює питання додаткового оподаткування банків у 2025 році. Голова НБУ Андрій Пишний каже , що українські банки залишаються прибутковими, ліквідними та конкурентоспроможними, а тому важливо зберігати прогнозованість податкової політики.

Нагадаємо, за підрахунками Опендатабот, у 2024 році українські банки заробили 186,8 млрд грн до оподаткування. Ця сума майже повністю збігається із попередніми даними Нацбанку. Після оподаткування сума прибутків значно зменшилася — на 12,8 млрд грн (на 12% менше) — і сягнула 90,9 млрд грн.

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