ПриватБанк перерахував до державного бюджету рекордну суму податків за 2024 рік — Finance.ua

ПриватБанк перерахував до державного бюджету рекордну суму податків за 2024 рік Сьогодні 11:17 — Фондовий ринок

ПриватБанк перерахував до державного бюджету рекордну суму податків за 2024 рік

за 2024 рік проти 26,7 млрд грн у минулому році. ПриватБанк , найбільший банк України і один з найбільших платників податків, вже перерахував до державного бюджету 41 млрд грн податку на прибутоку минулому році.

Про це повідомляє пресслужба банку.

Окрім того, за результатами 2024 року ПриватБанк сплатив майже 3 млрд грн. (проти 2,6 млрд. грн у 2023 р.) інших видів податків, у т.ч. ПДВ, єдиний соціальний внесок, місцеві податки на майно тощо.

Банк продовжує застосовувати етичні практики кредитування, підтримувати малий, середній і корпоративний бізнес, впроваджувати інновації для роздрібних клієнтів, брати участь в ініціативах розвитку громад задля покращення фінансової інклюзії та безбар’єрності.

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