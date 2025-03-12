ПриватБанк перерахував до державного бюджету рекордну суму податків за 2024 рік — Finance.ua
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ПриватБанк перерахував до державного бюджету рекордну суму податків за 2024 рік

Фондовий ринок
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ПриватБанк перерахував до державного бюджету рекордну суму податків за 2024 рік
ПриватБанк перерахував до державного бюджету рекордну суму податків за 2024 рік
ПриватБанк, найбільший банк України і один з найбільших платників податків, вже перерахував до державного бюджету 41 млрд грн податку на прибуток за 2024 рік проти 26,7 млрд грн у минулому році.
Про це повідомляє пресслужба банку.
Окрім того, за результатами 2024 року ПриватБанк сплатив майже 3 млрд грн. (проти 2,6 млрд. грн у 2023 р.) інших видів податків, у т.ч. ПДВ, єдиний соціальний внесок, місцеві податки на майно тощо.
Банк продовжує застосовувати етичні практики кредитування, підтримувати малий, середній і корпоративний бізнес, впроваджувати інновації для роздрібних клієнтів, брати участь в ініціативах розвитку громад задля покращення фінансової інклюзії та безбар’єрності.
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За матеріалами:
Finance.ua
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