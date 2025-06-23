НБУ оновлює правила зберігання готівки в банках — Finance.ua

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НБУ оновлює правила зберігання готівки в банках

Казна та Політика
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НБУ оновлює правила зберігання готівки в банках
НБУ оновлює правила зберігання готівки в банках
Національний банк України запропонував для громадського обговорення проєкт постанови, яка змінює умови зберігання готівки в банках.
Як пояснює пресслужба регулятора, документ передбачає нові вимоги до обсягів, структури та умов обслуговування таких запасів.

Головні новації

Проєкт постанови актуалізує ключові показники для банків, які беруть участь у програмі зберігання запасів готівки НБУ. Зокрема:
  1. Ліміт готівки на зберіганні має становити не менше 6 млрд грн на 1 січня 2026 року та 7 млрд грн на 1 січня 2027 року.
  2. Середньоденний залишок готівки у кожному підрозділі — не менше 0,3 млрд грн через 90 днів після припинення воєнного стану.
  3. Частка дрібних номіналів (20, 50, 100 грн) у придатних банкнотах на зберіганні має становити щонайменше 20% до початку 2026 року та 23% до 2027-го.
Уповноважені банки повинні мати щонайменше один підрозділ для зберігання готівки в кожному регіоні щонайменше у 50% областей. Таке розширення необхідно зробити протягом року після припинення воєнного стану.
Також у новій редакції проєкту йдеться про умови участі в доборі уповноважених банків. Вони мають забезпечити присутність у регіонах не менш як у 30% областей уже на момент подання заявки.
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Крім того, оновлюється порядок розрахунків за послуги зберігання та вводяться нові норми обслуговування. Зокрема щодо максимального обсягу готівки на зберіганні.
Уповноважені банки зможуть обслуговуватимуть інші банки, інкасаторські компанії та компанії з оброблення готівки. Йдеться про видачу та здачу готівки, обмін вилучених з обігу банкнот і монет, а також операції через філії та відділення банків.

Санкції за порушення

Нацбанк передбачає відповідальність у разі невиконання нових вимог. Зокрема, за три дні до завершення договору страхування цінностей уповноважений банк може втратити дозвіл на проведення низки операцій із готівкою.
Як свідчать дані НБУ, у квітні 2025 року українські банки ввезли в країну готівкової валюти на загальну суму $564 млн в еквіваленті. Це майже вдвічі менше, ніж у березні, і це найнижчий показник із серпня 2023 року.
Обсяг надходжень готівки до кас банків за січень-березень цього року становив 712,6 млрд грн. Це на 13,2% більше порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Видачі готівки з кас банків за цей період збільшилися меншими темпами (на 8,4%) та становили 703,5 млрд грн.
За матеріалами:
Finance.ua
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