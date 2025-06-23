НБУ оновлює правила зберігання готівки в банках — Finance.ua

НБУ оновлює правила зберігання готівки в банках Сьогодні 11:10 — Казна та Політика

НБУ оновлює правила зберігання готівки в банках

Національний банк України запропонував для громадського обговорення проєкт постанови, яка змінює умови зберігання готівки в банках.

Як пояснює пресслужба регулятора, документ передбачає нові вимоги до обсягів, структури та умов обслуговування таких запасів.

Головні новації

Проєкт постанови актуалізує ключові показники для банків, які беруть участь у програмі зберігання запасів готівки НБУ. Зокрема:

Ліміт готівки на зберіганні має становити не менше 6 млрд грн на 1 січня 2026 року та 7 млрд грн на 1 січня 2027 року. Середньоденний залишок готівки у кожному підрозділі — не менше 0,3 млрд грн через 90 днів після припинення воєнного стану. Частка дрібних номіналів (20, 50, 100 грн) у придатних банкнотах на зберіганні має становити щонайменше 20% до початку 2026 року та 23% до 2027-го.

Уповноважені банки повинні мати щонайменше один підрозділ для зберігання готівки в кожному регіоні щонайменше у 50% областей. Таке розширення необхідно зробити протягом року після припинення воєнного стану.

Також у новій редакції проєкту йдеться про умови участі в доборі уповноважених банків. Вони мають забезпечити присутність у регіонах не менш як у 30% областей уже на момент подання заявки.

Крім того, оновлюється порядок розрахунків за послуги зберігання та вводяться нові норми обслуговування. Зокрема щодо максимального обсягу готівки на зберіганні.

Уповноважені банки зможуть обслуговуватимуть інші банки, інкасаторські компанії та компанії з оброблення готівки. Йдеться про видачу та здачу готівки, обмін вилучених з обігу банкнот і монет, а також операції через філії та відділення банків.

Санкції за порушення

Нацбанк передбачає відповідальність у разі невиконання нових вимог. Зокрема, за три дні до завершення договору страхування цінностей уповноважений банк може втратити дозвіл на проведення низки операцій із готівкою.

Як свідчать дані НБУ, у квітні 2025 року українські банки ввезли в країну готівкової валюти на загальну суму $564 млн в еквіваленті. Це майже вдвічі менше, ніж у березні, і це найнижчий показник із серпня 2023 року.

Обсяг надходжень готівки до кас банків за січень-березень цього року становив 712,6 млрд грн. Це на 13,2% більше порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Видачі готівки з кас банків за цей період збільшилися меншими темпами (на 8,4%) та становили 703,5 млрд грн.

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