В Польше повредили железную дорогу на маршруте до границы с Украиной Сегодня 12:12

В Польше обнаружили поврежденный участок железнодорожного пути на важном маршруте, ведущем к польско-украинской границе и далее в Украину.

Об этом премьер-министр Польши Дональд Туск написал в Twitter.

«Я нахожусь на постоянном контакте с министром внутренних дел по поводу повреждения участка колеи на маршруте Демблин-Варшава. Возможно, мы имеем дело с актом диверсии. Никто не пострадал. Соответствующие службы проводят расследование», — написал Туск.

По данным польских СМИ, инцидент произошел утром 16 ноября. Машинист поезда по телефону сообщил о повреждении железнодорожной инфраструктуры в районе Жичина, Гарволинского уезда Мазовецкого воеводства, вблизи станции PKP Mika.

Речь идет о области ключевой железнодорожной линии, соединяющей Варшаву с пограничным переходом Дорогуск. По этому маршруту курсируют не только поезда Мазовецкой железной дороги, но и составы, следующие в Люблин, Хелм и далее — в Украину.

