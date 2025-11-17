В Польше повредили железную дорогу на маршруте до границы с Украиной
В Польше обнаружили поврежденный участок железнодорожного пути на важном маршруте, ведущем к польско-украинской границе и далее в Украину.
Об этом премьер-министр Польши Дональд Туск написал в Twitter.
«Я нахожусь на постоянном контакте с министром внутренних дел по поводу повреждения участка колеи на маршруте Демблин-Варшава. Возможно, мы имеем дело с актом диверсии. Никто не пострадал. Соответствующие службы проводят расследование», — написал Туск.
По данным польских СМИ, инцидент произошел утром 16 ноября. Машинист поезда по телефону сообщил о повреждении железнодорожной инфраструктуры в районе Жичина, Гарволинского уезда Мазовецкого воеводства, вблизи станции PKP Mika.
Речь идет о области ключевой железнодорожной линии, соединяющей Варшаву с пограничным переходом Дорогуск. По этому маршруту курсируют не только поезда Мазовецкой железной дороги, но и составы, следующие в Люблин, Хелм и далее — в Украину.
