Независимость — это о выборе: электрокар или авто с бензиновым двигателем? Сегодня 09:50 — Технологии&Авто

Электрокар или авто с ДВС

В скором времени вся Украина будет праздновать День Независимости. Этот праздник мы точно не могли оставить без внимания, что независимость — это свобода выбирать то, что лучше всего соответствует собственным потребностям, возможностям и жизненным обстоятельствам.

Один из них — выбор автомобиля: приобрести электрокар или остаться с проверенным авто на бензиновом двигателе? Каждый вариант имеет свои преимущества и недостатки — от стоимости покупки и обслуживания до расходов на топливо или зарядки и удобства ежедневного пользования.

В этом материале сравним две «стороны» и разберемся, какой тип автомобиля может оказаться более выгодным для украинского водителя. Ведь независимость — это не только возможность передвигаться куда угодно, но и свобода самостоятельно выбирать решение, лучше всего соответствующее твоему бюджету и образу жизни.

В последнее время тотальное доминирование кроссоверов над другими моделями авто в Украине стало отличительной чертой рынка. Среди актуальных и потенциальных автовладельцев наблюдается доминирование двух основных типов автомобилей: Toyota RAV4 в традиционном бензиновом (или гибридном) исполнении и Volkswagen ID.4 (а также более новых моделей, в частности ID. Unyx), представляющих сегмент электромобилей китайского производства.

Почему именно эти модели пользуются высоким спросом среди украинских автовладельцев? Каковы их ключевые преимущества и недостатки? Для комплексной оценки следует рассмотреть такие критерии, как первоначальная стоимость автомобиля, затраты на техническое обслуживание, эксплуатационные расходы (потребление топлива или электроэнергии), налоговую нагрузку при первой регистрации, стоимость страхования каско, а также ликвидность на вторичном рынке.

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Причина популярности и цены

Toyota RAV4 на протяжении многих лет стабильно удерживает лидирующие позиции в рейтингах популярности среди новых легковых автомобилей в Украине. Даже в условиях полномасштабной войны модель остается одним из лидеров рынка. Так, в 2026 году (в частности, в феврале и марте) Toyota RAV4 возглавила рейтинг продаж новых автомобилей в Украине. В чем причина такой стабильной популярности?

По оценкам экспертов, Toyota RAV4 является универсальным автомобилем, пользующимся спросом среди разных категорий покупателей. Среди ее владельцев — семейные пары, женщины-водители, жители больших городов, небольших населенных пунктов и пригородов.

В то же время, основную аудиторию модели составляют покупатели с доходами выше среднего уровня, ведь стоимость нового автомобиля находится в диапазоне 42−48 тыс. долларов. Несмотря на высокую цену, владельцы часто рассматривают RAV4 как долгосрочную инвестицию: автомобиль покупают за собственные средства, в кредит, лизинг или с привлечением дополнительного финансирования, поскольку ожидают от него надежности, комфорта и сохранения стоимости.

Toyota RAV4

Одним из главных преимуществ Toyota RAV4 является ее универсальность. Модель одинаково хорошо приспособлена как к городским условиям, так и к длительным поездкам, сложным дорожным условиям или эксплуатации за пределами качественного дорожного покрытия. Само сочетание надежности, практичности и высокой ликвидности на вторичном рынке формирует ее репутацию одного из наиболее предполагаемых автомобилей в своем сегменте.

Помимо частных покупателей, Toyota RAV4 активно используется корпоративным сектором. Среди ее владельцев — представители бизнеса, международные компании, отдельные государственные и коммунальные структуры, для которых важна надежность, имиджевая составляющая и низкие риски эксплуатации.

С Volkswagen ID.4 ситуация существенно отличается. Эта модель стала одним из самых заметных электромобилей на украинском рынке, хотя долгое время официально не продавалась в Украине. Ее популярность в значительной степени связана с изменением структуры автомобильного импорта после начала полномасштабной войны и ростом роли китайского автомобильного рынка.

Именно после 2022 года импорт электромобилей из Китая существенно усилился, поскольку украинские потребители стали искать более доступные альтернативы традиционным автомобилям с двигателями внутреннего сгорания.

По абсолютным объемам продаж Volkswagen ID.4 пока не может конкурировать с Toyota RAV4, ведь сегмент электромобилей в Украине все еще находится на этапе активного формирования. В то же время, именно цена стала одним из главных факторов его популярности. Китайские версии Volkswagen ID.4 можно приобрести примерно за 29−33 тыс. долларов, а до изменения отдельных налоговых и таможенных условий их стоимость была еще ниже.

Основными покупателями Volkswagen ID.4 являются частные лица, стремящиеся получить современный, технологичный автомобиль с более низкими затратами на эксплуатацию по относительно доступной цене. Даже сложности, связанные с развитием зарядной инфраструктуры и периодическими проблемами энергосистемы, не стали критическим препятствием для роста интереса к электромобилям.

Volkswagen ID.4

Таким образом, если сравнивать только ценовой фактор, Volkswagen ID.4 китайского производства имеет существенное преимущество над Toyota RAV4. Его стоимость может быть на 10−15 тыс. долларов ниже, что делает электромобиль более доступным для более широкой аудитории покупателей. В то же время Toyota RAV4 компенсирует более высокую цену лучшей ликвидностью, проверенной репутацией и прогнозируемостью эксплуатации.

Регистрация и налоги

По состоянию на начало 2026 года отечественное законодательство достаточно четко стимулирует покупку электромобилей. (см. табл.1). Так, китайский импорт автомобилей полностью лишен сбора в Пенсионный фонд.

Также во время растаможки действует льготный акциз (1 евро за 1 кВт/ч емкости батареи). Таким образом, для ID.4 с батареей 84,8 кВт/ч это равняется только 85 евро (или 97 долларов). Однако именно с начала года было возвращено 20% НДС. Что касается налогов при перепродаже, то в первом году этот показатель составляет 0%.

Еще расходы, которые будут при покупке — регистрационные бланки, номера, услуги сервисного центра МВД. Все будет стоить 30 долларов и окончательная цена электрокара на старте будет равна чуть более 33 тыс. долларов (при условии, что начальная цена была 29 тыс. долларов).

Toyota RAV4 в этом смысле выглядит довольно непривлекательной по отношению к фискальным нагрузкам. Так стоимость автомобиля превышает лимиты более высокой ставки сбора в Пенсионный фонд во время первой регистрации (это более 165 прожиточных минимумов). Поэтому покупатель должен оплатить целых 5% стоимости авто до того, как он начнет эксплуатацию. Это при цене 42 тыс. долларов тоже существенные деньги — до 2100 долларов.

Однако есть значительный плюс: налог на роскошь на японскую «железную лошадь» не распространяется. В цене он не дотягивает на ту же роскошь — более 65 тыс. долларов.

Налоги при перепродаже, если возьмем три года, таковы: первый календарный год — 0%, второй — 5% НДФЛ плюс 1,5% военного сбора.

По сумме, которая понадобится на регистрационные бланки, номера, услуги сервисного центра МВД — 30 долларов. Таким образом, окончательная цена автомобиля будет равна 44,13 тыс. долларов.

Следовательно, после регистрации и уплаты налогов расходы также будут «на стороне» электромобиля.

Табл. 1 Сравнительная характеристика различных расходов при покупке и эксплуатации автомобилей (на 60 тыс. км пробега)

Показатель Toyota RAV4 (Бензин, официальное авто) Volkswagen ID.4 (Электро, "сырой" импорт с Китая) Начальная стоимость 42 – 48 тыс. долл. (42 тыс. стартовая для нового поколения) 29 тыс. долл. – 34 тыс. долл. (в зависимости от версии Pure+/Pro) Расходы на топливо/ток (3 года) ~7800 долл. (7,5 л/100 км в случае цены бензина 74,5 грн/л) ~583 долл. (ночной тариф) или ~4 тыс. долл. (публичные быстрые СТО) Регулярное ТО (60 тыс. км) ~900 – 1 200 долл. (4 плановых ТО на официальном сервисе) ~200 долл. (фильтры салона, диагностика, замена масла редуктора) Налог при первой регистрации 5 % от стоимости (~2 100 долл.) в Пенсионный фонд 0 грн (электромобили освобождены от сбора в ПФ) Стоимость каско (на 1 год) ~4 % – 5 % от стоимости (~1 800 – 2 200 долл. в год) ~5.5 % – 7 % от стоимости (~1,9 – 2 200 тыс. долл. в год) Финансовые расходы за три года 21,5 тыс. долларов 19,7 тыс. долларов. Цена продажи через три года 33,6 тыс. долларов 19,2 тыс. долларов Ликвидность на вторичном рынке Экстремально высокая. Продается за считанные дни Низкая/Средняя. Из-за избытка предложений и деградации.

Расходы на топливо/зарядку

Если сравнить затраты на энергоносители для Toyota RAV4 и Volkswagen ID.4 на дистанции 60 тыс. км, разница между этими автомобилями становится одной из самых заметных.

Для Toyota RAV4 расчет осуществляется с учетом среднего расхода 7,5 л бензина на 100 км независимо от того, эксплуатируется ли автомобиль преимущественно в городе или за его пределами. При таком показателе на 60 тыс. км автомобилю понадобится около 4,5 тыс. литров топлива.

По состоянию на начало июля средняя стоимость бензина А-95 в Украине составляет около 74,5 грн/литр, тогда как премиальные марки топлива стоят около 78,8 грн/литр. Соответственно, общие расходы на топливо для Toyota RAV4 за весь период эксплуатации составят примерно 342 тыс. грн., или около 7,8 тыс. долларов (см. табл. 1).

Для Volkswagen ID.4 расчет производится по другому принципу. В среднем электромобиль потребляет около 20 кВтч на 100 км, с учетом сезонного увеличения расходов в зимний период из-за необходимости подогрева аккумуляторной батареи и салона. Таким образом, для преодоления 60 тыс. км автомобиля требуется примерно 12 тыс. кВтч электроэнергии.

Стоимость эксплуатации ID.4 будет зависеть от способа зарядки. Можно выделить три основных сценария.

1. Сценарий «100% домашняя зарядка». При использовании ночного тарифа на электроэнергию — 2,16 грн за кВтч —

расходы составят около 26 тыс. грн, или примерно 583 доллара.

2. Сценарий «Комбинированный». Предполагается, что 50% зарядки происходит дома по ночному тарифу, а еще 50% — на скорых публичных зарядных станциях. В таком случае затраты составят:

около 13 тыс. грн за домашнюю зарядку;

около 90 тыс. грн. за публичную зарядку.

Общая сумма — около 103 тыс. грн, или около 2,3 тыс. долларов.

3. Сценарий «Только публичные станции». При условии

полной зависимости от коммерческой зарядной инфраструктуры по тарифу около 15 грн за кВтч расходы составят примерно 180 тыс. грн, или около 4 тыс. долларов.

Заряжать электрокар можно несколькими способами

Таким образом, наибольшее экономическое преимущество электромобиль получает при наличии возможности заряжаться дома. Если сравнить расходы на топливо Toyota RAV4 с расходами на электроэнергию Volkswagen ID.4 в сценарии домашней зарядки, разница кратна: эксплуатация электромобиля может быть более чем в десять раз дешевле затрат на энергоносители.

Стоимость страхования каско

Еще одним немаловажным фактором эксплуатационных расходов является страхование автомобиля. Toyota RAV4, несмотря на высокую ликвидность на вторичном рынке, имеет один из рисков — популярность среди угонщиков. Поэтому страховой тариф для этой модели остается относительно высоким и может составлять около 4,5% от актуальной стоимости автомобиля в год.

С учетом постепенного снижения стоимости автомобиля из-за эксплуатации расчет выглядит следующим образом:

1-й год: стоимость авто — 42 тыс. долларов — каско примерно 1,89 тыс. долларов;

2-й год: стоимость авто — 37 тыс. долларов — каско примерно 1,66 тыс. долларов;

3-й год: стоимость авто — 34 тыс. долларов — каско примерно 1,53 тыс. долларов. Таким образом, за три года страхования Toyota RAV4 обойдется владельцу примерно в 5,1 тыс. долларов. Для Volkswagen ID.4 страховой тариф несколько выше — около 6% в год. Основная причина — повышенные риски для страховых компаний: отсутствие полноценной официальной сервисной сети для китайских версий, сложность снабжения отдельных комплектующих и зависимость от импорта запчастей.

Расчет для Volkswagen ID.4:

1-й год: стоимость авто — 32 тыс. долларов — каско примерно 1,9 тыс. долларов;

2-й год: стоимость авто — 25 тыс. долларов — каско примерно 1,5 тыс. долларов;

3-й год: стоимость авто — 21 тыс. долларов — каско примерно 1,26 тыс. долларов.

За три года владелец Volkswagen ID.4 потратит около 4,7 тыс. долларов на страхование.

Таким образом, хотя электромобиль имеет более высокий страховой тариф в процентном соотношении, из-за более быстрого снижения его рыночной стоимости общая сумма расходов на каско за три года фактически приближается к показателю Toyota RAV4.

Кредитование и ликвидность — способность возврата денег за три года

Еще одним немаловажным фактором при выборе автомобиля является доступность финансирования. В этом аспекте Toyota RAV4 имеет существенное преимущество благодаря развитой официальной дилерской сети и наличию специальных кредитных и лизинговых программ.

Для этой модели действует программа «Тойота Кредит», согласно которой при внесении первоначального платежа на уровне 50−60% стоимости автомобиля покупатель может получить льготную ставку 0,001% годовых на первые 12−24 месяца. При оформлении кредита на более длительный срок — 5−7 лет — ставка в гривне составляет примерно 10−12% годовых.

Кроме того, Toyota RAV4 активно финансируется официальными лизинговыми компаниями, в частности, для корпоративного сектора. Такие компании как Avis и OTP Lease имеют понятные механизмы финансирования для юридических лиц, что дополнительно расширяет аудиторию потенциальных покупателей.

В случае с Volkswagen ID.4 ситуация несколько иная. Значительная часть таких автомобилей попадает в Украину через «серых» дилеров или мультимарочные автосалоны, поскольку китайские версии модели официально не представлены на украинском рынке. Отдельные банки предлагают программы «эко-кредитов» для электромобилей, в частности, через партнерские предложения. Однако акционные ставки на уровне 0,001% встречаются значительно реже.

Стандартные кредитные ставки для таких автомобилей обычно находятся в пределах 14−17% годовых, а возможности лизингового финансирования более ограничены. Причина заключается в более высоких рисках для финансовых учреждений: отсутствии официального импортера, более сложном прогнозировании остаточной стоимости и меньшей предсказуемости вторичного рынка.

Таким образом, с учетом стоимости денег, доступности финансирования и условий оформления кредитно-лизинговые преимущества остаются на стороне Toyota RAV4.

В то же время, если сравнивать именно абсолютную сумму переплаты, разница не столь существенна. Хотя ставка для Volkswagen ID.4 выше (около 15% против 11% для Toyota RAV4), меньшая начальная стоимость электромобиля частично компенсирует более дорогое кредитование. Однако требования к заемщику и условия оформления в случае с китайским электромобилем остаются более сложными.

Отдельным критерием сравнения является ликвидность автомобиля, то есть способность сохранять цену и быстро продаваться на вторичном рынке.

Toyota RAV4 традиционно относится к моделям с высокой остаточной стоимостью. На рынке подержанных автомобилей спрос на эту модель стабильно высок, а количество желающих приобрести ее часто превышает предложение.

Для корректного сравнения предположим, что оба автомобиля покупаются за наличные деньги и эксплуатируются в течение трех лет с пробегом 60 тыс. км.

Toyota RAV4:

покупка и первая регистрация — 44,1 тыс. долларов;

расходы на бензин (60 тыс. км) — 4,86 ​​тыс. долларов;

плановое техническое обслуживание — 1 тыс. долларов;

каско за три года с учетом снижения стоимости авто — 5,2 тыс. долларов.

Общая сумма вложений: 55,16 тыс. долларов.

При сохранении около 80% остаточной стоимости через три года автомобиль можно продать примерно за 33,6 тыс. долларов.

Фактические финансовые потери собственника составят около 21,56 тыс. долларов.

Volkswagen ID.4:

Электромобиль имеет другую структуру издержек. Одним из факторов, учитываемых покупателями на вторичном рынке, является постепенная деградация аккумуляторной батареи. При пробеге около 60 тыс. км, потеря емкости может составлять ориентировочно 5−8% в зависимости от условий эксплуатации и режимов зарядки.

Дополнительным фактором, влияющим на остаточную стоимость китайских версий Volkswagen ID.4, является наличие китайского VIN-кода и отсутствие европейской сертификации. Часть покупателей воспринимает это как дополнительный риск, что может приводить к требованию большей скидки при перепродаже.

Расчет затрат:

начальная покупка — 32 тыс. долларов;

учтена потеря стоимости батареи — 1,25 тыс. долларов;

сервисное обслуживание — 250 долларов;

каско за три года — 5,4 тыс. долларов.

Общая сумма вложений: 38,9 тыс. долларов.

При сохранении примерно 60% остаточной стоимости через три года автомобиль можно будет продать ориентировочно за 19,2 тыс. долларов.

Финансовые потери собственника составят около 19,7 тыс. долларов.

Итак, несмотря на разную первоначальную стоимость и принципы эксплуатации, реальные финансовые потери владельца Toyota RAV4 и Volkswagen ID.4 за три года оказываются близкими — около 20−22 тыс. долларов.

Toyota RAV4 проигрывает по расходам на топливо и налогам при покупке, но компенсирует это высокой ликвидностью, развитым сервисом и прогнозируемой остаточной стоимостью.

Volkswagen ID.4 имеет преимущество по ежедневным эксплуатационным расходам и более низкому порогу входа, однако сталкивается с рисками вторичного рынка: большим количеством импортированных китайских версий, меньшим доверием части покупателей и более сложной перепродажей.

Таким образом, выбор между этими моделями фактически зависит от приоритетов владельца: Toyota RAV4 — это ставка на стабильность и сохранение стоимости, тогда как Volkswagen ID.4 — ставка на экономию при эксплуатации и доступ к современным электрическим технологиям.

Табл. 2 Сравнительные расходы на финансирование при кредитовании сроком на 3 года с первым взносом 50%.

Элемент расчета Toyota RAV4 (Бензин, официал) VW ID.4 (Электро, Китай) Стоимость авто 42 тыс. долл. (1 млн 680 тыс. грн) 32 тыс. долл. (1 млн 280 тыс. грн) Первый взнос (50 %) 21 тыс. долл. (840 тыс. грн) 16 тыс. долл. (640 тыс. грн) Сумма кредита 21 тыс. долл. (840 тиыс. грн) 16 тыс. долл. (640 тыс. грн) Реальная ставка (средняя) 11 % годовых в гривне 15 % годовых в гривне Ежемесячный платеж ~27 500 грн (687 долл.) ~22 200 грн (555 долл.) Переплата по процентам (3 года) ~146 тыс. грн (~3 650 долл.) ~135 тыс. грн (~3 375 долл.)

Скрытые моменты и итоги

Итак, как и писали выше, Toyota RAV4 очень «любят» воры. Кроме каско, еще придется покупать за минимум 500 долларов серьезный противоугонный комплекс. Именно поэтому страховые компании могут повысить франшизу.

Кроме того, атмосферный бензиновый двигатель в паре с вариатором работает надежно, но шумно и в этом проигрывает «китайцу».

Заводы Volkswagen ID.4 в Фошане и Аньхое не несут ответственности за автомобили в Украине. Гарантию «от себя» предоставляет салон, а она покрывает только двигатель и действует при условии дорогостоящего обслуживания у них.

Также авто поступает с китайским e-SIM. Без постороннего вмешательства (выпайка блока, установка украинской SIM-карты, «активации» за 300−500 долларов) мультимедиа будет англо-китайской, а приложения и карты не будут работать. Все это лишние хлопоты и деньги.

Специфичен и китайский стандарт по зарядному порталу GB/T, поэтому нужно постоянно возить с собой тяжелый переходник на Type 2/CCS2 стоимостью от 200 до 500 долларов для публичных станций. В итоге отметим: выбирать Toyota RAV4 нужно тогда, когда автолюбителю нужна определенная прогнозируемость, официальная гарантия на обслуживание, ликвидность, несложная перепродажа, избегание проблем с зарядкой, нехваткой электричества и т. д. Китайский Volkswagen ID.4 выбирают тогда, когда покупают машину в основном для города (чтобы не испытывать проблем с зарядкой и переплатой денег во время зарядки на трассах). В то же время, неплохо, чтобы автовладелец также имел для парковки или гараж с дешевым ночным тарифом на электричество.

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