Lincoln Nautilus обновился: какова стартовая цена
Дизайн и технические изменения Lincoln Nautilus
Что это значит для украинских водителей
- Дизайн и комфорт: Обновление обеспечивает кроссоверу современный вид и повышенный комфорт. Это может заинтересовать ищущих стильный и комфортный автомобиль.
- Технические характеристики: Lincoln Nautilus предлагает мощные силовые установки. В Украине популярность гибридов растет и этот автомобиль может быть интересным выбором.
- Ценовой сегмент: Цена от $54 500 делает его конкурентом для других премиальных кроссоверов. Это важно для тех, кто рассматривает варианты в премиум-сегменте.
- Экологичность: Гибридная версия с мощностью 289 л.с. отвечает современным экологическим стандартам. Это важно для тех, кто думает об экологии.
- Доступность на рынке: В Украине модель может быть доступна через официальных дилеров. Это важно для ищущих новый кроссовер премиум-класса.
Вывод
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