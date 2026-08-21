Lincoln Nautilus обновился: какова стартовая цена 21.08.2026, 01:06 — Технологии&Авто

Lincoln Nautilus обновился: какова стартовая цена

Lincoln Nautilus, популярный кроссовер американского производителя, получил обновление для рынка США. Производитель рассекретил модель, которая стала доступна с весны 2023 года.

Цена на стартовую версию Premiere начинается от $54 495.

Дизайн и технические изменения Lincoln Nautilus

Обновленный Lincoln Nautilus получил значительные изменения в передней части. В частности, новый капот и более узкая головная оптика со светодиодными полосками ходовых огней. Решетка радиатора стала шире и имеет разные варианты оформления: для версии Reserve это вертикально вытянутые шестиугольники, а для Black Label — хромированные штрихи на черном фоне.

Кроссовер также отличается черным верхом, рейлингами на крыше, черными корпусами зеркал и оригинальными колесными дисками размером от 19 до 22 дюймов. Задняя часть автомобиля украшена спойлером и измененным монолихтарем с двумя полосками.

В интерьере изменения менее значительны. Появились новые цветовые схемы и отделочные материалы для топовых вариантов. В базовых и средних версиях теперь более светлая подсветка. Пакет Renew предлагает передние кресла с 24 позициями регулировки и функцией массажа.

Что это значит для украинских водителей

Дизайн и комфорт: Обновление обеспечивает кроссоверу современный вид и повышенный комфорт. Это может заинтересовать ищущих стильный и комфортный автомобиль.

Технические характеристики: Lincoln Nautilus предлагает мощные силовые установки. В Украине популярность гибридов растет и этот автомобиль может быть интересным выбором.

Ценовой сегмент: Цена от $54 500 делает его конкурентом для других премиальных кроссоверов. Это важно для тех, кто рассматривает варианты в премиум-сегменте.

Экологичность: Гибридная версия с мощностью 289 л.с. отвечает современным экологическим стандартам. Это важно для тех, кто думает об экологии.

Доступность на рынке: В Украине модель может быть доступна через официальных дилеров. Это важно для ищущих новый кроссовер премиум-класса.

Вывод

Обновленный Lincoln Nautilus продолжает поражать своим дизайном и техническими возможностями. Этот премиальный кроссовер предлагает стиль, комфорт и мощность, что делает его привлекательным выбором для водителей. С ценой от $54 500 он займет свое место среди конкурентов в сегменте премиум-класса.

newsauto По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.