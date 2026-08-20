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Какие авто покупали в июле: гибриды уже занимают треть рынка

Технологии&Авто
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Какие авто покупали в июле: гибриды уже занимают треть рынка
Какие авто покупали в июле: гибриды уже занимают треть рынка
В июле 2026 года в Украине были совершены 5 496 первых регистраций новых легковых автомобилей — на 156 авто, или 2,9%, больше, чем в июне, однако на 973 авто, или 15,0% меньше, чем в июле прошлого года.
Месячный рост был узким: Toyota прибавила 331 регистрацию, в то время как все остальные марки вместе потеряли 175, или 3,7%.
Структура рынка тоже изменилась. Гибриды достигли 1805 регистраций и 32,8% сегмента, приблизившись к бензиновым авто с долей 38,5%. Электромобили немного прибавили против июня — до 421 регистрации, однако их доля составила всего 7,7% против 24,8% год назад. Рейтинг моделей возглавил кроссовер Toyota RAV4 с 358 регистрациями.
Какие авто покупали в июле: гибриды уже занимают треть рынка

Июльский плюс оказался узким

После двух подряд месяцев сокращения количество первых регистраций новых легковушек выросло с 5 340 в июне до 5 496 в июле. Однако общий прирост в 156 авто был меньше прироста одной Toyota — 331 авто. Без Toyota остальные марки вместе сократились с 4 713 до 4 538 регистраций, или на 3,7%. Следовательно, положительная месячная динамика еще не была широкой.
На 13-месячном графике июльский показатель превышает январь, февраль и июнь 2026 года, но остается ниже весенних значений и на 15,0% ниже, чем в июле 2025-го. Отдельно выделяется декабрьский пик в 11 287 регистраций. В итогах 2025 года Институт связывал его с досрочным оформлением электромобилей перед завершением НДС-льготы.
Какие авто покупали в июле: гибриды уже занимают треть рынка
В июле первую регистрацию получили 5 344 новых легковушки, ввезенные из-за границы, и 152 авто, изготовленные или переоборудованные в Украине. Это соответственно 97,2% и 2,8% месячного объема.
По сравнению с июнем количество ввезенных из-за границы авто выросло на 163, или 3,1%, в то время как изготовленных или переоборудованных в Украине стало на 7 меньше. В годовом сравнении первая категория потеряла 968 регистраций по общему уменьшению рынка на 973, а вторая — всего 5.
Категория «изготовленные или переоборудованные в Украине» шире, чем производство полного цикла: она охватывает различные формы изготовления и переоборудования. Поэтому ее не следует автоматически трактовать как количество автомобилей, полностью произведенных в Украине.
  • Ввезенные из-за границы — 5 344 авто (97,2%).
  • Изготовлены или переоборудованы в Украине — 152 авто (2,8%).
  • Итого — 5 496 авто (100,0%).

Гибриды уже занимают треть рынка

Бензиновые авто остались самой большой группой — 2 115 регистраций, или 38,5% рынка. Гибриды (автомобили с гибридной силовой установкой) приблизились к ним: 1805 авто и 32,8%. Разрыв между двумя крупнейшими типами питания сократился до 310 автомобилей или 5,7 процентного пункта.
Именно гибриды дали самый большой месячный прирост: +186 авто, или +11,5%. Бензиновых стало на 20 больше, электромобилей — на 19 больше, тогда как дизельных авто стало меньше на 61. В годовом сравнении гибриды прибавили 424 регистрации, или 30,7%.
Электромобили в июле немного выросли против июня — до 421 автомобиля, но остались на 73,8% ниже июля 2025 года. Их доля снизилась с 24,8% до 7,7%. Это сравнение происходит с высокой базой 2025 г., когда ожидаемое завершение НДС-льготы переносило часть будущих регистраций на конец года; этот эффект не означает, что налоговый фактор объясняет каждое изменение внутри сегмента.
По материалам:
Інститут досліджень авторинку
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