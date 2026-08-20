Hyundai рассекретила новый кроссовер Tucson 2027 (фото) Сегодня 01:45 — Технологии&Авто

Hyundai Tucson пятого поколения

Опубликованы первые официальные фото нового Hyundai Tucson. Популярный кроссовер изменился до неузнаваемости.

Новый Hyundai Tucson пятого поколения выйдет на рынок осенью. Пока на официальном сайте южнокорейского автопроизводителя раскрыли первые подробности модели.

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Дизайн Hyundai Tucson 2027 претерпел кардинальные изменения и стал более грубым и более рубленым. У кроссовера высокий капот и уменьшенный угол наклона задних стоек крыши, а крылья серьезно расширены. Фары и фонари соединены диодными полосами.

Линейку пополнил внедорожный вариант XRT с более массивными бамперами и более выраженным пластиковым обвесом. К тому же, авто существенно больше предшественника.

Габариты Hyundai Tucson 2027:

длина — 4700 мм;

ширина — 1905 мм;

высота — 1685 мм;

колесная база — 2785 мм.

Благодаря большим размерам новый Hyundai Tucson 2027 стал просторнее. Компоновка салона также существенно изменилась: кроссовер получил приплюснутый руль, а узкий цифровой щиток приборов расположен очень высоко. На центральной панели был установлен большой тачскрин мультимедийной системы Pleos. Передние кресла разделены высокой консолью.

Характеристики Hyundai Tucson 2027 раскроют позже. Известно, что в линейке модели сохранятся как бензиновые версии, так и гибрид и гибрид-плагин.

Фокус По материалам:

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