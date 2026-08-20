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Малайзия разрабатывает жидкость из пальмового масла для охлаждения дата-центров

Технологии&Авто
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Пальмовое масло
Пальмовое масло
Дата-центрам требуется все больше ресурсов для охлаждения мощного оборудования. Малайзия хочет частично решить эту проблему с помощью необычного материала — пальмового масла.
Малайзийский совет по вопросам пальмового масла (MPOB) завершает разработку специальной жидкости для погружного охлаждения. Продукт получил название Sawit EcoTherm.
Об этом пишет Datacenter Dynamics.

Жидкость должна снизить потребление воды и энергии

По данным MPOB, использование Sawit EcoTherm может сократить потребление воды и энергии в дата-центрах Малайзии.
Старший научный сотрудник подразделения технологий процессов и проектирования MPOB Нур Кайрин Мохд заявила, что при широком внедрении технология погружного охлаждения может существенно снизить потребность дата-центров в воде. Во время погружного охлаждения оборудование помещают в специальную жидкость, отводящую тепло от компонентов.
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Пальмовое масло является самым популярным растительным маслом в мире. Его производят из плодов африканской масличной пальмы и используют в пищевой промышленности, косметике и производстве биотоплива.
Малайзия является вторым крупнейшим производителем пальмового масла после соседней Индонезии.
В то же время, производство пальмового масла связывают с вырубкой лесов. Пальмовые плантации могут вытеснять природные среды обитания растений и животных. Экологические организации также отмечают, что неустойчивое производство масла вредит видам, находящимся под угрозой исчезновения, в частности орангутанам и суматранским слонам.

Малайзия развивает рынок дата-центров

Помимо столицы Куала-Лумпура активный рынок дата-центров формируется в районе Джохора. Его преимуществом является близость к финансовому центру Сингапура.
В то же время, широкого распространения погружного охлаждения в местных дата-центрах пока нет. Компании, создающие дата-центры для работы с искусственным интеллектом, обычно предпочитают системы жидкостного охлаждения непосредственно чипов.
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В Малайзийском Киберджае планируют построить дата-центр мощностью 65 МВт с погружным охлаждением.
MPOB надеется на сотрудничество с компаниями, работающими в сфере дата-центров, чтобы проверить эффективность новой жидкости.
Пальмовое масло уже используется для подобных технологий: Cargill продает жидкость для погружного охлаждения, которая на 90% состоит из растительного масла. В то же время, на рынке есть и другие варианты — на основе фторуглеродов и минеральных масел.
По материалам:
Finance.ua
Технологии
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