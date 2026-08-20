ИИ становится дороже: Alphabet занимает миллиарды под почти 7% Сегодня 02:32 — Технологии&Авто

Alphabet

Крупные технологические компании все активнее привлекают средства для развития искусственного интеллекта — и это уже отображается на стоимости займов. Alphabet, материнская компания Google, во время своего первого выпуска облигаций в австралийских долларах привлекла 5,5 млрд австралийских долларов или около $3,9 млрд.

Об этом пишет Bloomberg

По самой длинной, 20-летней облигации компания согласилась платить почти 7% годовых — это самая высокая ставка, которую Alphabet когда-либо предлагала по своим облигациям.

Alphabet получила более $18 млрд заявок от инвесторов

Сделка состоялась в среду и состояла из нескольких частей. Самый длинный транш — 20-летние облигации на 1 млрд австралийских долларов — имеет доходность 6,98%.

Спрос на весь выпуск оказался значительно выше объема предложения: инвесторы подали заявок более чем на 18 млрд австралийских долларов.

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Крупнейшим отдельным траншем стали облигации с плавающей ставкой на 1,5 млрд австралийских долларов. Именно на них пришлось больше всего заявок.

Для Alphabet это первый выход на австралийский рынок облигаций.

Почему Big Tech приходится платить больше

Высокая стоимость заимствований Alphabet не обязательно означает ухудшение финансового положения компании. Alphabet имеет второй высокий кредитный рейтинг по оценке S&P Global Ratings.

Одна из главных причин — всеобщее удорожание денег на мировых рынках. На этой неделе доходность долгосрочных государственных облигаций в разных странах достигла многолетних максимумов. В то же время, правительства и крупные технологические компании одновременно выходят на долговой рынок и привлекают значительные суммы.

Особенно активно Big Tech занимает средства для финансирования своих масштабных инвестиций в искусственный интеллект. В 2026 году крупные технологические компании уже привлекают сотни миллиардов долларов, что усугубляет конкуренцию за деньги инвесторов.

Alphabet пока уступает только Amazon по объему привлечений на мировых долговых рынках среди крупных американских компаний в 2026 году.

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