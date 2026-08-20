0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ИИ становится дороже: Alphabet занимает миллиарды под почти 7%

Технологии&Авто
13
Alphabet
Alphabet
Крупные технологические компании все активнее привлекают средства для развития искусственного интеллекта — и это уже отображается на стоимости займов. Alphabet, материнская компания Google, во время своего первого выпуска облигаций в австралийских долларах привлекла 5,5 млрд австралийских долларов или около $3,9 млрд.
Об этом пишет Bloomberg.
По самой длинной, 20-летней облигации компания согласилась платить почти 7% годовых — это самая высокая ставка, которую Alphabet когда-либо предлагала по своим облигациям.

Alphabet получила более $18 млрд заявок от инвесторов

Сделка состоялась в среду и состояла из нескольких частей. Самый длинный транш — 20-летние облигации на 1 млрд австралийских долларов — имеет доходность 6,98%.
Спрос на весь выпуск оказался значительно выше объема предложения: инвесторы подали заявок более чем на 18 млрд австралийских долларов.
Читайте также
Крупнейшим отдельным траншем стали облигации с плавающей ставкой на 1,5 млрд австралийских долларов. Именно на них пришлось больше всего заявок.
Для Alphabet это первый выход на австралийский рынок облигаций.

Почему Big Tech приходится платить больше

Высокая стоимость заимствований Alphabet не обязательно означает ухудшение финансового положения компании. Alphabet имеет второй высокий кредитный рейтинг по оценке S&P Global Ratings.
Одна из главных причин — всеобщее удорожание денег на мировых рынках. На этой неделе доходность долгосрочных государственных облигаций в разных странах достигла многолетних максимумов. В то же время, правительства и крупные технологические компании одновременно выходят на долговой рынок и привлекают значительные суммы.
Место для вашей рекламы
Особенно активно Big Tech занимает средства для финансирования своих масштабных инвестиций в искусственный интеллект. В 2026 году крупные технологические компании уже привлекают сотни миллиардов долларов, что усугубляет конкуренцию за деньги инвесторов.
Alphabet пока уступает только Amazon по объему привлечений на мировых долговых рынках среди крупных американских компаний в 2026 году.
По материалам:
Finance.ua
GoogleИИ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems