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Volvo выпускает специальную версию грузовика в честь своего 100-летия

Технологии&Авто
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Специальное исполнение моделей FH Aero, FH, FH16 Aero и FH16 приобрело праздничный стиль. Юбилейные грузовики получили ряд изменений внутри кабины, призванных сделать ее более комфортной и в то же время напомнить об истории компании.
О новизне говорится в официальном релизе Volvo Trucks. Иллюстративную часть дополнили несколько фотографий юбилейных машин снаружи и внутри. Видео не предоставлено.
Сиденья выполнены в двухцветном дизайне: основа обтянута премиальной кожей, а верхняя часть украшена серым текстилем с вышитым юбилейным мотивом. Дополнительно использованы коричневые кожаные элементы, цвет которых восходит к декоративным полосам на кузове.
Отдельной деталью стали шторки с изображениями разных грузовиков Volvo за последние 100 лет. Пол укрывает более толстый коврик в черно-сером меланжевом исполнении с коричневыми кожаными этикетками.
Volvo также добавила специальную подсветку порогов и LED-ленты на центральной консоли. Фон можно настроить на красный или белый цвет.
Еще более интересная деталь — проекция логотипа юбилейной серии на землю. Она включается, когда водитель открывает дверь. Такой же мотив был использован на новых решетках динамиков, изготовленных методом 3D-печати.
В Volvo называют 100 Year Edition результатом столетия постоянного развития безопасности, качества, комфорта, производительности и экономичности. При этом специальная серия не ограничивается одной силовой установкой: ее можно заказать с большинством доступных в настоящее время конфигураций трансмиссии и шасси.
По материалам:
Телеканал 24
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