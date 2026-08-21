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Электрический BMW M-3 показали во время новых испытаний

Технологии&Авто
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BMW продолжает испытание нового M-3 с полностью электрической силовой установкой.
Прототип спортивного седана снова заметили на тестах, где инженеры проверяют работу шасси, системы управления и четырехмоторного полного привода. Серийная модель должна стать частью нового поколения автомобилей BMW M и дебютировать в 2027 году.
Главной особенностью электрического M3 станет четыре электромотора — по одному на каждое колесо. Такая схема позволяет отдельно контролировать тягу на каждом колесе и точнее распределять крутящий момент. BMW рассчитывает благодаря этому не просто получить огромную мощность, а и обеспечить спортивную управляемость на дороге и гоночной трассе.
Точные характеристики серийного автомобиля пока не объявлены. Ранее сообщалось, что технический потенциал системы может превышать 1000 л.с., однако BMW не планирует превращать M3 в автомобиль, где главным преимуществом будет только максимальная мощность. Компания хочет сохранить традиционный для M3 баланс между динамикой, управляемостью и повседневной практичностью.
Электронный M-3 создается на технологиях Neue Klasse. BMW также обещает 800-вольтовую электрическую систему, быструю зарядку и специально настроенную высоковольтную батарею. Производитель уже заявил, что новое поколение электрических моделей BMW M должно открыть новую эру для спортивных автомобилей бренда.
По материалам:
uamotors
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