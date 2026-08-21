Как понять, что аккумулятор iPhone пора менять Сегодня 06:08 — Технологии&Авто

Зарядка смартфона Apple

Покупая новый iPhone, пользователи ожидают, что смартфон будет годами работать без проблем с аккумулятором. Однако любая перезаряжаемая батарея постепенно изнашивается: из-за химических процессов она со временем теряет способность накапливать столько же энергии, как новая. Поэтому смартфон начинает быстрее разряжаться.

Apple добавила в настройки iPhone инструменты, помогающие оценить состояние батареи. Пользователь может проверить ее максимальную емкость, общее состояние, а на отдельных моделях даже количество циклов зарядки, пишет Engadget.

Особенно полезна эта информация будет при покупке б/у iPhone. Состояние аккумулятора поможет оценить, насколько активно использовали устройство и может ли батарея в ближайшее время нуждаться в замене.

Как проверить состояние аккумулятора iPhone

Узнать, насколько изношена батарея iPhone, можно буквально за несколько секунд. Для этого нужно:

открыть «Параметры» — «Аккумулятор»;

перейти в раздел «Состояние аккумулятора»;

на некоторых более старых моделях он может называться «Состояние аккумулятора и зарядки»;

найти показатель «Максимальная емкость» — он показывает, какой процент начальной емкости аккумулятора сохранился.

К примеру, показатель 85% означает, что батарея сейчас способна хранить примерно 85% заряда по сравнению с новым аккумулятором.

По данным Apple, при нормальных условиях использования батарея iPhone рассчитана на сохранение до 80% начальной емкости. Для iPhone 15 и более новых моделей этот показатель рассчитан на 1000 полных циклов зарядки, а для более старых моделей — на 500 циклов.

Если максимальная емкость опустилась ниже 80%, смартфон продолжит работу, но автономность может заметно сократиться. При значительном износе iOS также может автоматически применить управление производительностью во избежание внезапного отключения устройства. Соответствующее предупреждение см. в разделе «Пиковая производительность».

Как продлить срок службы аккумулятора iPhone

Чтобы батарея дольше сохраняла свою емкость, следует воспользоваться функцией оптимизированной зарядки. Она учитывает привычный пользовательский график и зарядку смартфона.

Когда функция активна, iPhone может остановить зарядку примерно на 80%, а оставшийся заряд набрать ближе к моменту, когда пользователь обычно начинает пользоваться телефоном. Так аккумулятор меньше времени находится в полностью заряженном состоянии.

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На iPhone 15 и более новых моделях можно также установить максимальный уровень зарядки — от 80% до 100% с шагом 5%. Такое ограничение помогает снизить износ батареи во время длительного использования смартфона.

Как проверить количество циклов зарядки iPhone и почему это важно

Владельцы iPhone 15 и более новых моделей могут просмотреть количество циклов непосредственно в настройках смартфона. Для этого необходимо открыть: «Настройки → Аккумулятор → Состояние аккумулятора». Затем прокрутите страницу вниз и найдите показатель «Количество циклов».

На более старых моделях Apple не предоставляет эту статистику непосредственно в iOS.

Знание количества циклов зарядки помогает оценить, насколько интенсивно использовался смартфон и насколько близко его аккумулятор приблизился к ожидаемому сроку службы. Для iPhone 15 и более новых моделей Apple указывает ориентировочную цифру до 1000 циклов, а для более старых устройств — до 500 циклов.

Имейте в виду, что цикл зарядки — это не обязательно одна полная зарядка от 0 до 100%. Один цикл засчитывается после того, как суммарно было израсходовано 100% текущей емкости аккумулятора. К примеру, если сначала потратить 50% заряда, затем зарядить iPhone и впоследствии потратить еще 50%, это будет считаться одним полным циклом.

При этом достижение 500 или 1000 циклов не означает, что батарея вашего iPhone автоматически выйдет из строя. Однако ее емкость, как правило, уже будет ниже начальной, поэтому время автономной работы может сократиться.

Если максимальная емкость аккумулятора снизилась ниже 80% или аккумулятор достиг 1000 циклов зарядки, следует задуматься о его замене. Это поможет сберечь нормальную производительность и автономность смартфона. Для замены аккумулятора обратитесь в службу поддержки Apple.

УНІАН По материалам:

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