В Германии существенно возросло количество мигрантов, которые добровольно возвращаются домой Сегодня 19:33 — Мир

В Германии существенно возросло количество мигрантов, которые добровольно возвращаются домой

По данным Федерального ведомства по вопросам миграции и беженцев (BAMF), в Германии возросло количество мигрантов, которые после отказа от предоставления убежища добровольно возвращаются в свои страны.

Об этом пишет Spiegel

В первом полугодии этого года в рамках федеральных программ репатриации в свои страны вернулись всего 9276 человек.

Для сравнения: в первом полугодии 2025 года 7348 человек добровольно выехали в рамках программы гуманитарной помощи при возвращении. Таким образом, за год количество таких возвращений выросло почти на 2 тысячи.

Тенденция к увеличению добровольных выездов наблюдалась и в прошлом году. В 2025 году федеральные органы Германии поддержали возвращение в страны происхождения или третьи страны 16 578 иностранцев, которые были обязаны покинуть страну. В 2024 году таких людей было 10 358.

Также по данным Центрального реестра иностранцев, по состоянию на конец июня 2026 года в Германии насчитывалось 258 845 человек, обязанных покинуть страну. При этом 199 271 из них получили временное разрешение на пребывание.

Кроме добровольных возвращений Германия осуществляет принудительные депортации. За первые шесть месяцев 2026 года федеральные и земельные органы власти депортировали из страны 18 939 человек.

Добровольное возвращение мигрантов поддерживается в рамках программы REAG-GARP. Германия оплачивает расходы на авиаперелет и может предоставить финансовую помощь для обустройства после возвращении — 1000 евро на взрослого и 500 евро на ребенка или подростка.

Економічна Правда По материалам:

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