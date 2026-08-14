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Удары рф по десяткам зерновозов на территории Украины угрожают мировым поставкам пищи

Мир
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Россия развернула кампанию ударов по грузовым судам у берегов Украины, остановившую почти все судоходство в Одессу и из нее — важнейшее звено Украины в связи с мировой экономикой.
Российская кампания против Украины — крупного производителя таких зерновых, как пшеница, кукуруза и ячмень — начавшаяся в начале сезона сбора урожая, может погрузить глобальные цепи поставок продовольствия в хаос, пишет The New York Times. В 2022 году, в первые месяцы полномасштабной войны, Россия установила блокаду украинских портов, что повлекло за собой скачок мировых цен на продовольствие и, по оценкам, поставило 70 миллионов человек под повышенный риск острого дефицита продовольствия.
Российские удары — это новейшая глава в древнем противостоянии за Черное море и близлежащее Азовское. Новое оружие, позволяющее с большой точностью поражать цели на больших расстояниях, превратило медленные грузовые суда в легкие мишени. По данным украинских официальных лиц, в июне и июле российские силы атаковали по меньшей мере 50 грузовых судов, в результате чего погибли более 30 гражданских лиц.
СМИ пишут, что морская кампания Москвы, судя по всему, является ответом на уничтожение Украиной российского флота нефтяных танкеров класса «река-море» в Азовском море и на продолжающиеся удары Киева по судам, перевозящим российские товары, из-за чего оккупированный Крым оказался в изоляции и испытывает недостаток.
Последняя масштабная атака Украины прошла перед рассветом в среду, когда силы страны атаковали российский порт Новороссийск на Черном море реактивными дронами, ракетами и беспилотными морскими системами, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, были поражены позиции ПВО, причалы и инфраструктура морского порта.
По материалам:
УНІАН
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