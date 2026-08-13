рф уже отстает от квоты ОПЕК+ на 1 млн баррелей
Если все украинцы в Польше не выйдут на работу, экономика остановится — заместитель министра ВД Польши
Партнерская9 шагов перед первой покупкой bStock: чек-лист для украинского инвестора
Литва развертывает новые фортификации на границе
Украина переживет зиму, если США продадут 5% своих ракет в Patriot, — Зеленский
Венгрия собирается построить порог на Дунае для охлаждения АЭС «Пакш»
путин пригрозил захватывать западные суда в мировом океане в ответ на задержание российских танкеров