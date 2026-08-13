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рф уже отстает от квоты ОПЕК+ на 1 млн баррелей

Мир
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рф уже отстает от квоты ОПЕК+ на 1 млн баррелей
рф уже отстает от квоты ОПЕК+ на 1 млн баррелей
россия в июле добывала в среднем 8,89 млн баррелей нефти в сутки, что почти на 1 млн баррелей меньше установленной для страны квоты ОПЕК+.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на ежемесячный отчет организации стран-экспортеров нефти.
Если сравнить со средним показателем июня, российская добыча в июле сократилась всего на 6000 баррелей в сутки. В то же время фактический объем значительно ниже целевого уровня в 9,82 млн баррелей в сутки, предусмотренный соглашением ооссии с партнерами по ОПЕК+.
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Отставание от квоты происходит на фоне ежедневных атак Украины на российскую нефтяную инфраструктуру.
По подсчетам Bloomberg на основе публичных заявлений Украины и россии, с начала месяца было атаковано девять из 34 крупных российских НПЗ. Большинство из них уже испытывали удары в этом году.
По материалам:
НВ
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