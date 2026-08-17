0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В рф рекордный отток вкладов и скупка наличной валюты

Мир
78
В рф рекордный отток вкладов и скупка наличной валюты
В рф рекордный отток вкладов и скупка наличной валюты
Россияне резко нарастили переводы денежных средств на счета иностранных брокеров, пытаясь вывести сбережения из страны до возможного введения новых ограничений.
С декабря 2024 года по июнь 2026 года домохозяйства рф перевели брокерам-нерезидентам почти 600 млрд рублей, что превышает показатель за предыдущие семь лет вместе взятых.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Службы внешней разведки Украины.
Только за апрель-июнь ежемесячные переводы за границу достигали 42−45 млрд рублей (свыше $500 млн). Около 40% этих сумм является фактическим выводом денег из рф: из них 75% приходится на «парковочные решения» (использование брокерского счета вместо валютного банковского), а 25% связано с подготовкой к эмиграции.
Читайте также

Рекордная скупка наличных

Наряду с переводами за границу в россии возобновилась массовая скупка наличной иностранной валюты.
Объемы покупки
В апреле-июне чистые покупки валюты населением достигли почти 159 млрд рублей (апрель — 51,8 млрд, май — 52,2 млрд, июнь — 54,9 млрд рублей), что является рекордом с первых месяцев полномасштабного вторжения в Украину.
Читайте также
Снятие средств из банков: за январь-июль с банковской системы в наличные деньги перешло около 2 трлн рублей, из которых 620 млрд пришлось только на июль.

Причины

Главными факторами бегства капитала стали усиление западных санкций, усиливающийся комплаенс европейских банков после внесения рф в черный список стран с высоким риском отмывания средств, а также опасения усиления репрессивного режима внутри страны (объявление военного положения или новая волна мобилизации после выборов в Госдуму).
В настоящее время валютную наличность в рф завозят через третьи страны. Однако в случае принятия Конгрессом США пакета «адских санкций» или зеркальных мер со стороны ЕС этот канал поставки будет перекрыт, что повлечет за собой острый дефицит наличных долларов и евро и заставит Центробанк рф ограничить их продажу.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems