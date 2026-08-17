В рф рекордный отток вкладов и скупка наличной валюты Сегодня 20:00 — Мир

В рф рекордный отток вкладов и скупка наличной валюты

Россияне резко нарастили переводы денежных средств на счета иностранных брокеров, пытаясь вывести сбережения из страны до возможного введения новых ограничений.

С декабря 2024 года по июнь 2026 года домохозяйства рф перевели брокерам-нерезидентам почти 600 млрд рублей, что превышает показатель за предыдущие семь лет вместе взятых.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Службы внешней разведки Украины.

Только за апрель-июнь ежемесячные переводы за границу достигали 42−45 млрд рублей (свыше $500 млн). Около 40% этих сумм является фактическим выводом денег из рф: из них 75% приходится на «парковочные решения» (использование брокерского счета вместо валютного банковского), а 25% связано с подготовкой к эмиграции.

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Рекордная скупка наличных

Наряду с переводами за границу в россии возобновилась массовая скупка наличной иностранной валюты.

Объемы покупки

В апреле-июне чистые покупки валюты населением достигли почти 159 млрд рублей (апрель — 51,8 млрд, май — 52,2 млрд, июнь — 54,9 млрд рублей), что является рекордом с первых месяцев полномасштабного вторжения в Украину.

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Снятие средств из банков: за январь-июль с банковской системы в наличные деньги перешло около 2 трлн рублей, из которых 620 млрд пришлось только на июль.

Причины

Главными факторами бегства капитала стали усиление западных санкций, усиливающийся комплаенс европейских банков после внесения рф в черный список стран с высоким риском отмывания средств, а также опасения усиления репрессивного режима внутри страны (объявление военного положения или новая волна мобилизации после выборов в Госдуму).

В настоящее время валютную наличность в рф завозят через третьи страны. Однако в случае принятия Конгрессом США пакета «адских санкций» или зеркальных мер со стороны ЕС этот канал поставки будет перекрыт, что повлечет за собой острый дефицит наличных долларов и евро и заставит Центробанк рф ограничить их продажу.

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