В Италии похитили из музея известные полотна эпохи Ренессанса Сегодня 18:00 — Мир

На итальянском острове Сицилия вечером в субботу произошло ограбление музея — вынесли четыре полотна Антонелло да Мессины.

Около 10 часов вечера 15 августа злоумышленники пробрались в здание Регионального музея Мессины (MuMe) и похитили четыре полотна — три части полиптиха Антонелло да Мессины «Сан Грегорио» и так называемое «двустороннее полотно», где на одной стороне изображена Дева Мария.

Произведения искусства удалось вынести, несмотря на то, что они хранились в хорошо защищенном кейсе.

В музее немедленно сработала сигнализация, но воры хорошо знали, куда двигаться, и успели исчезнуть до прибытия полиции. Во время бегства воры потеряли два полотна с полиптиха (изначально они сорвали из экспозиции все пять), их нашли уже за пределами музея на улице.

Расследование сфокусировано на исследовании кадров камер наблюдения и сборе отпечатков пальцев и других следов, которые оставили после себя воры.

Антонелло да Мессина, творивший в середине XV века, считается известнейшим сицилийским художником эпохи раннего Ренессанса.

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