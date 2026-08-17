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В Италии похитили из музея известные полотна эпохи Ренессанса

Мир
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На итальянском острове Сицилия вечером в субботу произошло ограбление музея — вынесли четыре полотна Антонелло да Мессины.
Об этом сообщает Corriere della Sera.
Около 10 часов вечера 15 августа злоумышленники пробрались в здание Регионального музея Мессины (MuMe) и похитили четыре полотна — три части полиптиха Антонелло да Мессины «Сан Грегорио» и так называемое «двустороннее полотно», где на одной стороне изображена Дева Мария.
Произведения искусства удалось вынести, несмотря на то, что они хранились в хорошо защищенном кейсе.
В музее немедленно сработала сигнализация, но воры хорошо знали, куда двигаться, и успели исчезнуть до прибытия полиции. Во время бегства воры потеряли два полотна с полиптиха (изначально они сорвали из экспозиции все пять), их нашли уже за пределами музея на улице.
Расследование сфокусировано на исследовании кадров камер наблюдения и сборе отпечатков пальцев и других следов, которые оставили после себя воры.
Антонелло да Мессина, творивший в середине XV века, считается известнейшим сицилийским художником эпохи раннего Ренессанса.
По материалам:
Finance.ua
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