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ПФУ не ведет статистику отказов в субсидиях: какие причины предусматривает закон

Личные финансы
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Для большинства действующих получателей субсидию переназначают автоматически
Для большинства действующих получателей субсидию переназначают автоматически
Пенсионный фонд Украины не имеет задокументированной статистики по количеству домохозяйств, которым с начала 2026 года отказали в назначении жилищной субсидии или прекратили уже назначенную выплату.
Об этом ПФУ сообщил в комментарии The Page.
«Относительно запрашиваемых данных о количестве домохозяйств, которым в течение 2026 года отказано в назначении жилищной субсидии / прекращена выплата, Пенсионный фонд Украины не получал и не создавал по этому вопросу информацию, которая бы соответствовала критериям „отображенности и задокументированности“ и была публичной», — сообщили в ПФУ.
В то же время, в Фонде назвали обстоятельства, которые могут стать основанием для отказа в субсидии или прекращения ее выплаты. Среди них имущественное и финансовое состояние домохозяйства, задолженность за коммунальные услуги, недостоверные данные и смена места жительства.

Почему ПФУ может отказать в субсидии

Среди причин:
  • несоответствие установленным имущественным критериям;
  • несоответствие финансовым критериям;
  • задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг.
Основанием для отказа могут біть, в частности, определенные покупки, наличие нового автомобиля или значительные сбережения в банках.
Наличие долга за коммунальные услуги также не означает автоматического отказа в субсидии. Значения имеют размер и срок такой задолженности и другие предусмотренные законодательством условия.
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Когда могут прекратить уже назначенную субсидию

У ПФУ также нет статистики относительно количества домохозяйств, которым в 2026 году прекратили выплату субсидии после ее назначения.
В то же время в Фонде объяснили, что выплату могут прекратить, если возникли обстоятельства, влияющие на право домохозяйства на помощь или на ее размер.
Среди таких обстоятельств:
  • предоставление недостоверных данных в заявлении или декларации;
  • невыполнение договора о реструктуризации задолженности за жилищно-коммунальные услуги;
  • смена местожительства;
  • прекращение предоставления домохозяйству жилищно-коммунальных услуг.
Данные получателей субсидий дополнительно проверяет Министерство денег. После получения рекомендаций Минфина территориальные органы ПФУ могут принять решение о назначении, перерасчете, прекращении или возобновлении выплат.
Для большинства действующих получателей субсидию переназначают автоматически. В то же время, автоматическое назначение не отменяет проверку права домохозяйства на получение помощи.
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Напомним, ранее Finance.ua писал, что Пенсионный фонд в августе автоматически перечислил жилищные субсидии для домохозяйств, у которых среднемесячный совокупный доход изменился более чем на 50%. Такой перерасчет проводят дважды в год — в марте и августе — в пределах установленного срока назначения субсидии. Обращаться в Пенсионный фонд для проведения перерасчета не нужно.
В августовском пересчете сравнивали среднемесячный совокупный доход домохозяйств за I и II кварталы 2026 года с доходами за III и IV кварталы 2025 года. Именно доходы за последний период учитывались при назначении субсидии с мая 2026 года.
По материалам:
Finance.ua
СубсидииПенсионный фонд
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