ПФУ не ведет статистику отказов в субсидиях: какие причины предусматривает закон

«Относительно запрашиваемых данных о количестве домохозяйств, которым в течение 2026 года отказано в назначении жилищной субсидии / прекращена выплата, Пенсионный фонд Украины не получал и не создавал по этому вопросу информацию, которая бы соответствовала критериям „отображенности и задокументированности“ и была публичной», — сообщили в ПФУ.
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В то же время, в Фонде назвали обстоятельства, которые могут стать основанием для отказа в субсидии или прекращения ее выплаты. Среди них имущественное и финансовое состояние домохозяйства, задолженность за коммунальные услуги, недостоверные данные и смена места жительства.
Данные получателей субсидий дополнительно проверяет Министерство денег. После получения рекомендаций Минфина территориальные органы ПФУ могут принять решение о назначении, перерасчете, прекращении или возобновлении выплат.
Для большинства действующих получателей субсидию переназначают автоматически. В то же время, автоматическое назначение не отменяет проверку права домохозяйства на получение помощи.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что Пенсионный фонд в августе автоматически перечислил жилищные субсидии для домохозяйств, у которых среднемесячный совокупный доход изменился более чем на 50%. Такой перерасчет проводят дважды в год — в марте и августе — в пределах установленного срока назначения субсидии. Обращаться в Пенсионный фонд для проведения перерасчета не нужно.
В августовском пересчете сравнивали среднемесячный совокупный доход домохозяйств за I и II кварталы 2026 года с доходами за III и IV кварталы 2025 года. Именно доходы за последний период учитывались при назначении субсидии с мая 2026 года.