ПФУ не ведет статистику отказов в субсидиях: какие причины предусматривает закон Сегодня 09:29 — Личные финансы Для большинства действующих получателей субсидию переназначают автоматически

Пенсионный фонд Украины не имеет задокументированной статистики по количеству домохозяйств, которым с начала 2026 года отказали в назначении жилищной субсидии или прекратили уже назначенную выплату.

Об этом ПФУ сообщил в комментарии The Page.

«Относительно запрашиваемых данных о количестве домохозяйств, которым в течение 2026 года отказано в назначении жилищной субсидии / прекращена выплата, Пенсионный фонд Украины не получал и не создавал по этому вопросу информацию, которая бы соответствовала критериям „отображенности и задокументированности“ и была публичной», — сообщили в ПФУ.

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В то же время, в Фонде назвали обстоятельства, которые могут стать основанием для отказа в субсидии или прекращения ее выплаты. Среди них имущественное и финансовое состояние домохозяйства, задолженность за коммунальные услуги, недостоверные данные и смена места жительства.

Почему ПФУ может отказать в субсидии

Среди причин:

несоответствие установленным имущественным критериям;

несоответствие финансовым критериям;

задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Основанием для отказа могут біть, в частности, определенные покупки, наличие нового автомобиля или значительные сбережения в банках.

Наличие долга за коммунальные услуги также не означает автоматического отказа в субсидии. Значения имеют размер и срок такой задолженности и другие предусмотренные законодательством условия.

Когда могут прекратить уже назначенную субсидию

У ПФУ также нет статистики относительно количества домохозяйств, которым в 2026 году прекратили выплату субсидии после ее назначения.

В то же время в Фонде объяснили, что выплату могут прекратить, если возникли обстоятельства, влияющие на право домохозяйства на помощь или на ее размер.

Среди таких обстоятельств:

предоставление недостоверных данных в заявлении или декларации;

невыполнение договора о реструктуризации задолженности за жилищно-коммунальные услуги;

смена местожительства;

прекращение предоставления домохозяйству жилищно-коммунальных услуг.

Данные получателей субсидий дополнительно проверяет Министерство денег. После получения рекомендаций Минфина территориальные органы ПФУ могут принять решение о назначении, перерасчете, прекращении или возобновлении выплат.

Для большинства действующих получателей субсидию переназначают автоматически. В то же время, автоматическое назначение не отменяет проверку права домохозяйства на получение помощи.

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Напомним, ранее Finance.ua писал , что Пенсионный фонд в августе автоматически перечислил жилищные субсидии для домохозяйств, у которых среднемесячный совокупный доход изменился более чем на 50%. Такой перерасчет проводят дважды в год — в марте и августе — в пределах установленного срока назначения субсидии. Обращаться в Пенсионный фонд для проведения перерасчета не нужно.