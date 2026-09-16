С 2027 года возрастут выплаты семьям с детьми с инвалидностью — подписан закон Сегодня 08:03 — Личные финансы С 1 января 2027 года государственная социальная помощь детям с инвалидностью до 18 лет составит не менее 8 000 грн.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в Закон Украины „О внесении изменений в некоторые законы Украины о формировании комплексной государственной поддержки и повышении социальных гарантий для семей с лицами с инвалидностью“» № 4955-IX .

Об этом сообщает Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Документ предполагает переход от фрагментарной помощи к системной поддержке семей. Она будет сочетать денежные выплаты и социальные услуги, в том числе комбинированную социальную услугу раннего вмешательства.

Как изменятся социальные выплаты

Закон вводит базовую величину для определения размеров государственного социального пособия лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью.

Базовая величина — это нормативный денежный показатель, применяемый для определения размеров государственных социальных пособий.

Начиная с 2027 года, ее будут устанавливать законом о Государственном бюджете Украины на соответствующий год. В то же время предусмотрено, что с 1 января 2027 года базовая величина не может быть менее 4000 грн.

Государственное социальное пособие будут назначать и выплачивать ежемесячно в следующих размерах:

детям с инвалидностью в возрасте до 18 лет — 200% базовой величины;

лицам с инвалидностью с детства I группы — 200% базовой величины;

лицам с инвалидностью с детства II группы — 100% базовой величины;

лицам с инвалидностью с детства III группы — 75% базовой величины.

не менее 8000 грн. Таким образом, как пишет Судебно-юридическая газета, с 1 января 2027 года государственное социальное пособие детям с инвалидностью в возрасте до 18 лет составит

Для лиц с инвалидностью с детства I группы размер государственного социального пособия составит не менее 8 000 грн ., II группы — не менее 4 000 грн, III группы — не менее 3 000 грн.

Прибавки на уход

Для лиц с инвалидностью с детства I группы будут устанавливать надбавку на уход в следующих размерах:

для лиц с инвалидностью с детства, отнесенных к подгруппе, А I группы, — 200% базовой величины;

для лиц с инвалидностью с детства, отнесенных к подгруппе Б I группы — 100% базовой величины.

Одиноким лицам с инвалидностью с детства II и III групп надбавку по уходу будут устанавливать в размере 75% базовой величины.

Прибавка на уход за ребенком с инвалидностью подгруппы, А в возрасте до 18 лет составит 200% базовой величины.

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Для другого ребенка с инвалидностью до 18 лет, которому в установленном законодательством порядке определили потребность в уходе и выдали соответствующее подтверждение врачебно-консультативной комиссии, прибавка составит 100% базовой величины.

Таким образом, прибавка на уход за ребенком с инвалидностью подгруппы, А составит не менее 8000 грн. Если ребенок с инвалидностью нуждается в уходе, что подтверждено соответствующим заключением, прибавка составит не менее 4000 грн.

Для лиц с инвалидностью с детства прибавка на уход будет составлять не менее 8000 грн для лиц I группы подгруппы А, не менее 4000 грн — для лиц I группы подгруппы Б и не менее 3000 грн — для одиноких лиц с инвалидностью с детства ІІ-ІІІ групп.

Пособие детям на полном государственном содержании

Документ вводит единый механизм выплаты государственного социального пособия детям с инвалидностью младше 18 лет, которые находятся на полном государственном содержании в заведениях или учреждениях. Механизм будут применяться независимо от того, имеют ли дети статус сироты или ребенка, лишенного родительской опеки.

Предусмотрено, что за период пребывания в таких учреждениях государственное социальное пособие будут выплачивать в полном размере путем зачисления средств на личные счета ребенка, открытые в банке:

10% назначенного пособия — на текущий счет ребенка для удовлетворения его личных потребностей;

90% назначенного пособия — на вкладной, или депозитный, счет ребенка.

Какие еще социальные услуги предусматривает закон

Документ также предусматривает внедрение базовых социальных услуг, в частности:

сопровождения во время инклюзивного обучения;

комплексного развития и ухода за детьми с инвалидностью;

временного отдыха для родителей или лиц, их заменяющих и осуществляющих уход за детьми с инвалидностью, лицами с инвалидностью или тяжелобольными детьми.