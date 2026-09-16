Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в Закон Украины „О внесении изменений в некоторые законы Украины о формировании комплексной государственной поддержки и повышении социальных гарантий для семей с лицами с инвалидностью“» № 4955-IX .
Об этом сообщает Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.
Документ предполагает переход от фрагментарной помощи к системной поддержке семей. Она будет сочетать денежные выплаты и социальные услуги, в том числе комбинированную социальную услугу раннего вмешательства.
Закон вводит базовую величину для определения размеров государственного социального пособия лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью.
Базовая величина — это нормативный денежный показатель, применяемый для определения размеров государственных социальных пособий.
Начиная с 2027 года, ее будут устанавливать законом о Государственном бюджете Украины на соответствующий год. В то же время предусмотрено, что с 1 января 2027 года базовая величина не может быть менее 4000 грн.
Для другого ребенка с инвалидностью до 18 лет, которому в установленном законодательством порядке определили потребность в уходе и выдали соответствующее подтверждение врачебно-консультативной комиссии, прибавка составит 100% базовой величины.
Таким образом, прибавка на уход за ребенком с инвалидностью подгруппы, А составит не менее 8000 грн. Если ребенок с инвалидностью нуждается в уходе, что подтверждено соответствующим заключением, прибавка составит не менее 4000 грн.
Для лиц с инвалидностью с детства прибавка на уход будет составлять не менее 8000 грн для лиц I группы подгруппы А, не менее 4000 грн — для лиц I группы подгруппы Б и не менее 3000 грн — для одиноких лиц с инвалидностью с детства ІІ-ІІІ групп.
Пособие детям на полном государственном содержании
Документ вводит единый механизм выплаты государственного социального пособия детям с инвалидностью младше 18 лет, которые находятся на полном государственном содержании в заведениях или учреждениях. Механизм будут применяться независимо от того, имеют ли дети статус сироты или ребенка, лишенного родительской опеки.
Предусмотрено, что за период пребывания в таких учреждениях государственное социальное пособие будут выплачивать в полном размере путем зачисления средств на личные счета ребенка, открытые в банке:
10% назначенного пособия — на текущий счет ребенка для удовлетворения его личных потребностей;
90% назначенного пособия — на вкладной, или депозитный, счет ребенка.
Какие еще социальные услуги предусматривает закон
Документ также предусматривает внедрение базовых социальных услуг, в частности:
сопровождения во время инклюзивного обучения;
комплексного развития и ухода за детьми с инвалидностью;
временного отдыха для родителей или лиц, их заменяющих и осуществляющих уход за детьми с инвалидностью, лицами с инвалидностью или тяжелобольными детьми.
В течение пяти лет, начиная с 1 января 2027 года, финансирование этих базовых социальных услуг будет осуществляться за счет средств государственного бюджета.