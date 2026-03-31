Людям с инвалидностью выплатят государственное пособие
Согласно украинскому законодательству, лицам с инвалидностью предоставляется помощь от государства. Она включает некоторые льготы, компенсацию стоимости лекарств и государственные выплаты.
Обычно таким людям назначается пенсия по инвалидности. Для ее получения необходимо иметь определенное количество лет страхового стажа.
Однако у лиц с инвалидностью не всегда есть возможность оформить такой вид пособия. Случается, что стажа не хватает, и тогда в назначении выплат откажут. Для таких случаев существует социальная пенсия, выплачиваемая органами соцзащиты.
Чем отличается социальная пенсия по инвалидности от страховой пенсии по инвалидности
Людям, которым установлена инвалидность, могут выплачивать страховую пенсию от Пенсионного фонда. Для этого необходимо отвечать требованиям относительно минимального количества лет стажа, которые отличаются в зависимости от возраста и группы инвалидности. К примеру, если 30-летний человек имеет 3 группу, то ему нужно получить минимум 4 года стажа.
Социальная пенсия по инвалидности в Украине отличается тем, что для ее получения стаж не нужен. Однако сумма пособия по ней обычно выходит меньше той, что была бы по страховой выплате.
Сколько платят по 2 и 3 группе инвалидности без стажа
Как сообщает Департамент социальной защиты, соцвыплаты без стажа могут получить:
- люди с инвалидностью с детства;
- дети с инвалидностью;
- лица с инвалидностью 1 группы;
- лица старше 65 лет, не имеющие права на пенсию и малообеспеченные.
Если назначается пенсия по инвалидности, 3 группа без стажа получит пособие в размере 60% прожиточного минимума для нетрудоспособных украинцев. В 2026 году это 60% от 2595 гривен, то есть 1557 гривен в месяц.
Для 2 группы выплата несколько выше — 80% того же минимума, что составляет 2076 гривен. Наконец, 1 группа получит полную сумму прожиточного минимума, то есть 2595 гривен.
Также по теме
Германия планирует отказаться от монет в 1 и 2 цента
Зеленский задекларировал доходы и активы за 2025 год
Средняя зарплата в Украине выросла до 28 тыс. грн: где платят больше всего и меньше всего
1500 грн украинцам в апреле: кто получит доплату
Индексация страховых выплат: когда украинцы получат повышение