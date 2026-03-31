Людям с инвалидностью выплатят государственное пособие

Согласно украинскому законодательству, лицам с инвалидностью предоставляется помощь от государства. Она включает некоторые льготы, компенсацию стоимости лекарств и государственные выплаты.
Обычно таким людям назначается пенсия по инвалидности. Для ее получения необходимо иметь определенное количество лет страхового стажа.
Однако у лиц с инвалидностью не всегда есть возможность оформить такой вид пособия. Случается, что стажа не хватает, и тогда в назначении выплат откажут. Для таких случаев существует социальная пенсия, выплачиваемая органами соцзащиты.
Чем отличается социальная пенсия по инвалидности от страховой пенсии по инвалидности
Людям, которым установлена ​​инвалидность, могут выплачивать страховую пенсию от Пенсионного фонда. Для этого необходимо отвечать требованиям относительно минимального количества лет стажа, которые отличаются в зависимости от возраста и группы инвалидности. К примеру, если 30-летний человек имеет 3 группу, то ему нужно получить минимум 4 года стажа.
Социальная пенсия по инвалидности в Украине отличается тем, что для ее получения стаж не нужен. Однако сумма пособия по ней обычно выходит меньше той, что была бы по страховой выплате.

Сколько платят по 2 и 3 группе инвалидности без стажа

Как сообщает Департамент социальной защиты, соцвыплаты без стажа могут получить:
  • люди с инвалидностью с детства;
  • дети с инвалидностью;
  • лица с инвалидностью 1 группы;
  • лица старше 65 лет, не имеющие права на пенсию и малообеспеченные.
Если назначается пенсия по инвалидности, 3 группа без стажа получит пособие в размере 60% прожиточного минимума для нетрудоспособных украинцев. В 2026 году это 60% от 2595 гривен, то есть 1557 гривен в месяц.
Для 2 группы выплата несколько выше — 80% того же минимума, что составляет 2076 гривен. Наконец, 1 группа получит полную сумму прожиточного минимума, то есть 2595 гривен.
По материалам:
УНІАН
Социальная помощь
