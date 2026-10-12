Цены на iPhone Duo в 23 странах мира: где самый дешевый смартфон

Цена первого складного iPhone зависит от страны покупки: в Турции он стоит $4 689, а в США — $1 999. Разница между самым дорогим и самым дешевым рынкам составляет почти $2 700 за версию смартфона с памятью 256 ГБ.

Об этом пишет Visual Capitalist

В каких странах iPhone Duo самый дорогой

Рейтинг цен на iPhone Duo в 23 странах был подготовлен на основе данных OpenTheRank. Для сравнения, стоимость локальных версий смартфона с памятью 256 ГБ перевели в доллары США. Данные актуальны по состоянию на 2 октября 2026 года.

Дороже всего смартфон стоит в Турции — $4 689. На втором месте Бразилия с ценой $4 230, а на третьем — Индия, где устройство стоит $3 124.

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В Европе цены преимущественно держатся в диапазоне от $2607 в Германии до $2698 в Швеции. Канада заняла второе место среди стран с самой низкой стоимостью смартфона после США. К относительно более дешевым рынкам также относятся Япония, Малайзия, Таиланд и Китай.

Общий рейтинг цен на iPhone Duo в 23 странах.

Турция — $4689 Бразилия — $4230 Индия — $3124 Швеция — $2698 Италия — $2687 Мексика — $2655 Нидерланды — $2652 Испания — $2652 Франция — $2652 Великобритания — $2652 Германия — $2607 Австралия — $2433 Южная Корея — $2427 Сингапур — $2426 Швейцария — $2394 Китай — $2382 Таиланд — $2379 Малайзия — $2329 Япония — $2319 ОАЭ — $2314 Гонконг — $2230 Канада — $2216 США — $1999

Почему в Турции смартфон стоит дороже всего

Как объясняют эксперты, одна из главных причин высокой цены в Турции — налоги. На смартфоны распространяется НДС в размере 20%, специальный налог на потребление и прочие сборы. Поскольку отдельные налоги начисляются поверх предыдущих платежей, их совокупное влияние может существенно увеличивать конечную стоимость устройства.

На цену также оказывают влияние валютные колебания. Ослабление турецкой лиры к доллару увеличивает стоимость импортной техники в местной валюте.

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В то же время , сам рейтинг не показывает, насколько доступен смартфон для жителей разных стран. Для этого следует учитывать не только цену в долларах, но и уровень доходов населения.

В Китае ситуация иная: iPhone Duo стоит $2382, что примерно на 19% больше, чем в США. При этом китайская цена уже включает в себя НДС в размере 13%.

На местном рынке Apple также конкурирует с производителями складных смартфонов, в частности, Huawei и Xiaomi. Поэтому на конечную стоимость устройства в разных странах влияют не только налоги, но и курсы валют , конкуренция и ценовая политика компании.