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Цены на iPhone Duo в 23 странах мира: где самый дешевый смартфон

Мир
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iPhone Duo
iPhone Duo
Цена первого складного iPhone зависит от страны покупки: в Турции он стоит $4 689, а в США — $1 999. Разница между самым дорогим и самым дешевым рынкам составляет почти $2 700 за версию смартфона с памятью 256 ГБ.
Об этом пишет Visual Capitalist.

В каких странах iPhone Duo самый дорогой

Рейтинг цен на iPhone Duo в 23 странах был подготовлен на основе данных OpenTheRank. Для сравнения, стоимость локальных версий смартфона с памятью 256 ГБ перевели в доллары США. Данные актуальны по состоянию на 2 октября 2026 года.
Дороже всего смартфон стоит в Турции — $4 689. На втором месте Бразилия с ценой $4 230, а на третьем — Индия, где устройство стоит $3 124.
В Европе цены преимущественно держатся в диапазоне от $2607 в Германии до $2698 в Швеции. Канада заняла второе место среди стран с самой низкой стоимостью смартфона после США. К относительно более дешевым рынкам также относятся Япония, Малайзия, Таиланд и Китай.

Общий рейтинг цен на iPhone Duo в 23 странах.

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  1. Турция — $4689
  2. Бразилия — $4230
  3. Индия — $3124
  4. Швеция — $2698
  5. Италия — $2687
  6. Мексика — $2655
  7. Нидерланды — $2652
  8. Испания — $2652
  9. Франция — $2652
  10. Великобритания — $2652
  11. Германия — $2607
  12. Австралия — $2433
  13. Южная Корея — $2427
  14. Сингапур — $2426
  15. Швейцария — $2394
  16. Китай — $2382
  17. Таиланд — $2379
  18. Малайзия — $2329
  19. Япония — $2319
  20. ОАЭ — $2314
  21. Гонконг — $2230
  22. Канада — $2216
  23. США — $1999
Цены на iPhone Duo в 23 странах мира: где самый дешевый смартфон

Почему в Турции смартфон стоит дороже всего

Как объясняют эксперты, одна из главных причин высокой цены в Турции — налоги. На смартфоны распространяется НДС в размере 20%, специальный налог на потребление и прочие сборы. Поскольку отдельные налоги начисляются поверх предыдущих платежей, их совокупное влияние может существенно увеличивать конечную стоимость устройства.
На цену также оказывают влияние валютные колебания. Ослабление турецкой лиры к доллару увеличивает стоимость импортной техники в местной валюте.
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В то же время , сам рейтинг не показывает, насколько доступен смартфон для жителей разных стран. Для этого следует учитывать не только цену в долларах, но и уровень доходов населения.
В Китае ситуация иная: iPhone Duo стоит $2382, что примерно на 19% больше, чем в США. При этом китайская цена уже включает в себя НДС в размере 13%.
На местном рынке Apple также конкурирует с производителями складных смартфонов, в частности, Huawei и Xiaomi. Поэтому на конечную стоимость устройства в разных странах влияют не только налоги, но и курсы валют, конкуренция и ценовая политика компании.
Ранее мы сообщали, что в отличие от большинства «книговидных» моделей на рынке, iPhone Duo получил гораздо более широкие пропорции. В Apple дали объяснение, почему был выбран такой формат.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
AppleiPhone
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