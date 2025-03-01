Более 45% украинских компаний считают, что ИИ повышает прибыльность бизнеса — опрос Сегодня 17:19 — Фондовый рынок

Более 45% украинских компаний считают, что ИИ повышает прибыльность бизнеса — опрос, Фото: freepik

В Украине 32,6% зарегистрированных компаний используют инструменты анализа данных, 27,7% применяют облачные технологии, а 22,4% внедряют искусственный интеллект.

Об этом свидетельствуют результаты исследования GEM Украина APS-2024, реализованного в рамках проекта «Инклюзивная экономика».

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При этом среди только что основанных украинских бизнесов статистика несколько иная: инструменты анализа данных используют 23,4% из них, облачные технологии — 18,6%, а ИИ — 18,4%.

Как ИИ влияет на бизнес

По данным опроса, среди предприятий бытует мнение о положительном влиянии ИИ-инструментов на ряд аспектов ведения бизнеса.

Положительное влияние искусственного интеллекта на повышение производительности указали 45,9% функционирующих предприятий;

искусственного интеллекта на повышение производительности указали 45,9% функционирующих предприятий; 41,3% функционирующих бизнесов считают, что ИИ полезно для управления рисками;

43,3% компаний — что ИИ эффективен для совершенствования инновационных продуктов;

45,3% представителей компаний высоко оценили способность ИИ повысить прибыльность бизнеса.

В то же время, среди негативных последствий использования инструментов ИИ для бизнеса были названы риски безопасности данных и конфиденциальности, сопротивление технологиям со стороны собственных работников, нарушение деловой этики, рост затрат и проблемы внедрения этих инструментов.

Инновационность украинского бизнеса

Анализ данных также показывает, что примерно 30,6% предпринимателей на ранней стадии функционирования бизнеса планируют увеличить использование цифровых технологий для продаж и услуг в первые шесть месяцев своей работы.

Согласно исследованию, 35,8% респондентов считают свой бизнес инновационным. При этом инновационными, по мнению респондентов, являются 17,4% продукции и 18,3% бизнес-услуг в регионе ведения их бизнеса.

6,5% продукции и 9,7% услуг, согласно опросу, инновационные для страны и только 2% продуктов и 1,7% услуг — инновационные для мира.

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