Более 45% украинских компаний считают, что ИИ повышает прибыльность бизнеса — опрос — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Более 45% украинских компаний считают, что ИИ повышает прибыльность бизнеса — опрос

Фондовый рынок
10
Более 45% украинских компаний считают, что ИИ повышает прибыльность бизнеса — опрос
Более 45% украинских компаний считают, что ИИ повышает прибыльность бизнеса — опрос, Фото: freepik
В Украине 32,6% зарегистрированных компаний используют инструменты анализа данных, 27,7% применяют облачные технологии, а 22,4% внедряют искусственный интеллект.
Об этом свидетельствуют результаты исследования GEM Украина APS-2024, реализованного в рамках проекта «Инклюзивная экономика».
Читайте также
При этом среди только что основанных украинских бизнесов статистика несколько иная: инструменты анализа данных используют 23,4% из них, облачные технологии — 18,6%, а ИИ — 18,4%.

Как ИИ влияет на бизнес

По данным опроса, среди предприятий бытует мнение о положительном влиянии ИИ-инструментов на ряд аспектов ведения бизнеса.
  • Положительное влияние искусственного интеллекта на повышение производительности указали 45,9% функционирующих предприятий;
  • 41,3% функционирующих бизнесов считают, что ИИ полезно для управления рисками;
  • 43,3% компаний — что ИИ эффективен для совершенствования инновационных продуктов;
  • 45,3% представителей компаний высоко оценили способность ИИ повысить прибыльность бизнеса.
В то же время, среди негативных последствий использования инструментов ИИ для бизнеса были названы риски безопасности данных и конфиденциальности, сопротивление технологиям со стороны собственных работников, нарушение деловой этики, рост затрат и проблемы внедрения этих инструментов.

Инновационность украинского бизнеса

Анализ данных также показывает, что примерно 30,6% предпринимателей на ранней стадии функционирования бизнеса планируют увеличить использование цифровых технологий для продаж и услуг в первые шесть месяцев своей работы.
Читайте также
Согласно исследованию, 35,8% респондентов считают свой бизнес инновационным. При этом инновационными, по мнению респондентов, являются 17,4% продукции и 18,3% бизнес-услуг в регионе ведения их бизнеса.
6,5% продукции и 9,7% услуг, согласно опросу, инновационные для страны и только 2% продуктов и 1,7% услуг — инновационные для мира.
По материалам:
dev.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.