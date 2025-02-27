Meta планирует потратить более $200 млрд на новый ИИ-кампус — Finance.ua
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Meta планирует потратить более $200 млрд на новый ИИ-кампус

Технологии&Авто
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Meta планирует потратить более $200 млрд на новый ИИ-кампус
Meta планирует потратить более $200 млрд на новый ИИ-кампус
Meta начала переговоры о возможном строительстве нового кампуса для центров обработки данных искусственного интеллекта. Стоимость проекта может превысить $200 млрд.
Об этом пишет Reuters.
Руководители Meta сообщили разработчикам центров обработки данных, что компания рассматривает возможность строительства кампуса в штатах, включая Луизиану, Вайоминг или Техас.
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В прошлом месяце генеральный директор Meta Марк Цукерберг заявил, что компания планирует потратить до $65 млрд в этом году на расширение инфраструктуры ИИ.
Для сравнения, Microsoft планирует инвестировать около $80 млрд в 2025 финансовом году в развитие центров обработки данных, в то время как Amazon ожидает, что ее расходы в 2025 году превысят $75 млрд.
По материалам:
Speka
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