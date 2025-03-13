Генеральный директор IBM считает, что ИИ не заменит программистов — Finance.ua

Генеральный директор IBM считает, что ИИ не заменит программистов 13.03.2025, 00:34 — Технологии&Авто

Генеральный директор IBM считает, что ИИ не заменит программистов

Глобальная торговля идет бок о бок с разрешением зарубежным талантам перетекать в США, сказал генеральный директор IBM Кришна. Администрация и ее союзники призвали к ужесточению ограничений на студенческие и рабочие визы H-1B, которые, по их утверждению, ставят граждан США в невыгодное положение.

«Мы хотим, чтобы люди приезжали сюда и приносили свой талант, и применяли его, — сказал Кришна. — И мы хотим развивать свой собственный талант, но вы не сможете развивать его так же хорошо, если не привозите лучших людей со всего мира, чтобы наши люди тоже могли у них учиться. Поэтому мы должны стать международным центром талантов и у нас должна быть политика, которая этому способствует».

Во время большого интервью Кришна затронул не только геополитику, но и искусственный интеллект, который он считает ценной технологией, но не панацеей.

Он не согласился с недавним прогнозом Дарио Амодеи, генерального директора Anthropic, о том, что в ближайшие три-шесть месяцев 90% кода может быть написано с помощью ИИ.

«Я думаю, что число будет больше похоже на то, что 20−30% кода может быть написано ИИ — а не 90%», — сказал Кришна. — Есть ли какие-то действительно простые варианты использования? Да, но есть столь же сложное число, где оно будет равно нулю".

Кришна сравнил дебаты о замене ратников ИИ с ранними дебатами о замене математиков и художников калькуляторами и Photoshop. Он признал, что существуют «нерешенные» проблемы вокруг интеллектуальной собственности, когда речь идет об обучении и результатах ИИ, но в конечном счете эта технология является положительной — и усиливающей — силой.

Читайте также Сколько рабочих мест может заменить искусственный интеллект в будущем

«Это инструмент, — сказал Кришна об ИИ. — Если качество, которое производит каждый, станет лучше с использованием этих инструментов, то даже для потребителя теперь вы потребляете более качественные продукты».

Этот инструмент станет дешевле, предсказал Кришна. Хотя он отметил, что модели рассуждений, такие как o1 от OpenAI, требуют большого количества вычислений и, следовательно, энергоемкие, он считает, что ИИ будет использовать «менее 1%» энергии, которую он использует сегодня, благодаря новым технологиям, таким как продемонстрированные китайским стартапом ИИ DeepSeek.

«Я думаю, DeepSeek дал нам предварительный просмотр того, что можно жить с гораздо меньшей моделью, — сказал Кришна. — Теперь все еще возникает вопрос, нужны ли вам действительно большие модели, чтобы начать?».

Читайте также Искусственный интеллект заменит тысячи рабочих мест в банковской сфере — Bloomberg

Но хотя ИИ станет товаром, Кришна не уверен, что он поможет человечеству достичь новых знаний, вторя недавнему эссе соучредителя Hugging Face Томаса Вульфа. Скорее, Кришна считает, что квантовые вычисления — технология, в которую IBM вкладывает большие средства, не зря — станут ключом к ускорению научных открытий.

«ИИ учится на уже созданных знаниях, литературе, графиках и тому подобное, — сказал Кришна. — Он не пытается выяснить, что будет дальше. Я один из тех, кто не верит, что нынешнее поколение ИИ приведет нас к тому, что называется искусственным общим интеллектом, когда ИИ сможет иметь все достоверные знания и отвечать на вопросы, которые выходят за рамки тех, на которые могли ответить Эйнштейн, Оппенгеймер или все лауреаты Нобелевской премии вместе взятые».

Утверждения Кришны противоречат словам генерального директора OpenAI Сэма Альтмана, уверенного, что «сверхумный» ИИ станет реальностью в течение ближайших нескольких лет и может значительно ускорить инновации.

Founder По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.