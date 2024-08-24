Сколько украинцев уверены, что ИИ заменит их профессию — опрос 24.08.2024, 00:23 — Личные финансы

Сколько украинцев уверены, что ИИ заменит их профессию — опрос

Команда Rakuten Viber провела опрос, чтобы узнать, пользуются ли украинцы искусственным интеллектом в работе и обучении. Также пользователи ответили, сможет ли ИИ заменить их профессии.

Результаты опроса показали, что 76% украинцев не пользуются инструментами ИИ в работе и обучении. В то же время 19% респондентов иногда используют искусственный интеллект для поиска информации или создания контента. Остальные 5% опрошенных используют ИИ на постоянной основе.

Используют ли украинцы ИИ в работе

На вопрос «Начали ли вы использовать ИИ в работе и обучении?» ответы распределились следующим образом:

Не знаю, что это такое — 47%;

Не использую, лучше справляюсь самостоятельно — 27%;

Иногда использую для поиска информации или создания контента — 19%;

Да, использую постоянно — 5%;

Не использую, потому что на моей работе / обучении строгое отношение к ИИ — 2%.

Заменит ли их профессии ИИ

Более половины (51%) украинцев уверены, что их работы это не коснется. Еще 31% респондентов предполагают такую ​​вероятность, но не знают, как и когда это может произойти. 18% опрошенных ответили, что искусственный интеллект сможет заменить их профессии: 11% прогнозируют это в далеком будущем, а 7% уже учатся, чтобы уметь то, чего ИИ не сделает.

Ответы на вопрос «Как вы считаете, сможет ли ИИ заменить вашу профессию?» распределились следующим образом:

Нет, меня это не коснется — 51%;

Возможно, заменит, но пока не известно, как и когда — 31%;

Может, но в далеком будущем — 11%;

Может заменить, поэтому я учусь, чтобы уметь то, чего не сделает ИИ — 7%.

Напомним, CapGemini, ведущая компания в сфере технологических услуг, сообщила , что крупные предприятия планируют внедрить системы искусственного интеллекта с множественными агентами уже со следующего года.

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