Глобальные банки планируют сократить до 200 000 рабочих мест в ближайшие годы в связи с тем, что искусственный интеллект (ИИ) начинает выполнять задачи, которые раньше выполняли люди.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Согласно опросу руководителей информационных и технологических отделов, проведенному BI, в среднем ожидается сокращение 3% персонала.

Наиболее уязвимы работники бэк-офиса, среднего офиса и операционных отделов, отмечает Томаш Ноэцель, старший аналитик Bloomberg Inteligence, подготовивший отчет.

Кроме того, изменения могут затронуть обслуживание клиентов, где боты будут брать на себя клиентские функции, а также задачи, связанные с процедурой «знай своего клиента». «Работы, предусматривающие рутинные и повторяющиеся задачи, под угрозой. Однако ИИ не полностью заменит эти роли, а скорее трансформирует рабочую силу», — сказал он.

Около четверти из 93 респондентов прогнозируют более значительное сокращение, от 5% до 10% персонала. Среди компаний, охваченных исследованием BI, — Citigroup Inc., JPMorgan Chase & Co. и Goldman Sachs Group Inc.

Отчет свидетельствует о серьезных изменениях в отрасли, способствующих росту прибыли. В 2027 году банки могут получить дополнительные 12−17% прибыли до уплаты налогов, что принесет им до $180 млрд благодаря повышению производительности с помощью ИИ, прогнозирует BI. Восемь из десяти респондентов ожидают, что генеративный ИИ повысит производительность и увеличит доход на 5% или более в течение трех-пяти лет.

Агентство пишет, что банки, которые годами модернизировали свои IT-системы для ускорения процессов и снижения издержек после финансового кризиса, активно внедряют новое поколение инструментов ИИ для повышения производительности.

В июне Citigroup заявила, что ИИ, возможно, заменит больше рабочих мест в банковской сфере, чем в любом другом секторе. Около 54% ​​рабочих мест в банковской отрасли обладают высоким потенциалом для автоматизации, отметили в компании.

Однако многие компании отмечают, что изменения будут направлены на трансформацию ролей с помощью технологий, а не на их полное замещение. Тереза ​​Гайтсенретер, руководящая внедрением ИИ в JPMorgan, в ноябре заявила, что генеративный ИИ пока только дополняет рабочие места.

Джейми Даймон, генеральный директор JPMorgan, в 2023 году сказал Bloomberg Television, что ИИ существенно улучшит качество жизни работников, даже если некоторые должности исчезнут. «Ваши дети доживут до 100 лет и не будут болеть раком благодаря технологиям. А будут работать они, вероятно, три с половиной дня в неделю», — сказал Даймон.

