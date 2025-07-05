Дания первой в Европе будет бороться с дипфейками, предоставляя авторские права на собственные внешность и голос — Finance.ua
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Дания первой в Европе будет бороться с дипфейками, предоставляя авторские права на собственные внешность и голос

Технологии&Авто
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Дания первой в Европе будет бороться с дипфейками, предоставляя авторские права на собственные внешность и голос
Дания первой в Европе будет бороться с дипфейками, предоставляя авторские права на собственные внешность и голос
Правительство Дании готовит изменения в законодательство, которые усилят защиту личности в эпоху стремительного развития искусственного интеллекта. Новый законопроект предполагает, что каждый человек получит авторское право на собственное тело, внешность, черты лица и голос.
Об этом пишет The Guardian.

Что предполагается

Министерство культуры Дании заявило, что страна первой в Европе введет подобный правовой механизм борьбы с цифровыми подделками личности.
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Законодательная инициатива, уже имеющая широкую поддержку среди депутатов парламента, будет вынесена на общественное обсуждение до летних каникул, а осенью представлена ​​на рассмотрение парламента.
Министр культуры Дании Якоб Энгель-Шмидт объяснил, что речь идет о цифровых имитациях людей — дипфейках, которые могут очень реалистично воспроизводить внешность, голос или манеру поведения.
«Мы посылаем четкий сигнал: каждый человек имеет право на свое тело, голос и черты лица. В настоящее время действующее законодательство не обеспечивает должной защиты в условиях развития генеративного ИИ», — заявил министр.
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Он также добавил, что не принимает того, что «людей можно „пропустить через цифровой копировальный аппарат“ и использовать без согласия в любых целях».
Правительство отмечает, что при принятии закона граждане смогут требовать от онлайн-платформ удаления контента, созданного или распространенного без согласия.
Это если он содержит цифровую имитацию их внешности или голоса. Также это касается случаев, когда искусственный интеллект воспроизводит выступления артистов без разрешения.
Предполагается, что в случае нарушения новых норм пострадавшая сторона сможет претендовать на компенсацию. В то же время закон не будет касаться сатиры и пародий. Они по-прежнему будут оставаться разрешенными.
По материалам:
УНН
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