Какие запросы в ИИ больше всего вредят экологии — Finance.ua

Какие запросы в ИИ больше всего вредят экологии Сегодня 03:02 — Технологии&Авто

Какие запросы в ИИ больше всего вредят экологии

Исследование Высшей школы прикладных наук Мюнхена показало, что сложность запросов к большим языковым моделям (LLM) напрямую влияет на объем выбросов CO₂. Ученые протестировали 14 ИИ-моделей с количеством параметров от 7 до 72 миллиардов на 1000 вопросах из разных областей знаний.

Об этом пишет Tech Xplore.

Выяснилось, что модели, генерирующие обширные и «рассудительные» ответы, создают в среднем в 50 раз больше выбросов CO₂, чем те, что дают короткие ответы. Например, одна из самых точных моделей Cogito (70 млрд параметров) имела точность 84,9%, но в то же время втрое превысила уровень выбросов аналогичных по мощности систем.

Также установлено, что:

Тематика запроса имеет значение: вопросы по философии или алгебре вызывали в 6 раз больше выбросов, чем по истории.

Большие модели типа DeepSeek R1 (70B) при большом количестве ответов могут создать выбросы, эквивалентные авиаперелету Лондон-Нью-Йорк-Лондон.

Другие модели, такие как Qwen 2.5 от Alibaba, обеспечивают подобную точность, но с меньшими выбросами на единицу ответа.

Исследователи призывают пользователей формировать более сжатые запросы и использовать мощные модели только при необходимости. Это позволит уменьшить углеродный след, который незримо сопровождает каждый сеанс взаимодействия с искусственным интеллектом.

Українські Новини По материалам:

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