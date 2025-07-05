Samsung представила новые бюджетные наушники Galaxy Buds Core — Finance.ua

Samsung представила новые бюджетные наушники Galaxy Buds Core Сегодня 04:13 — Технологии&Авто

Samsung представила новые бюджетные наушники Galaxy Buds Core

Samsung выпустила Galaxy Buds Core — новые TWS-наушники, которые заменят Galaxy Buds FE. Новинку уже можно приобрести, но пока только в Индии. Цена вопроса — около $60.

Об этом сообщает FoneArena.

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Новинка получила улучшение в работе от аккумулятора, но не столь значительное, как сообщалось ранее.

Galaxy Buds Core могут обеспечить до 35 часов с зарядным кейсом, в то время как Galaxy Buds FE предлагали до 30 часов воспроизведения музыки.

Кейс новинки имеет аккумулятор емкостью 500 мАч, а в наушниках аккумулятор по 65 мА-ч.

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С включенным активным шумопоглощением этого достаточно для 20 часов воспроизведения, а без ANC — до 35 часов.

Для сравнения, FE имеют 470 и по 60 мА-ч и предлагают 21/30 часов работы соответственно.

Однако, если наушники появятся и на других рынках по цене около $60, то на такие результаты трудно жаловаться, учитывая, что FE стоят $99.

Что касается других функций, то Galaxy Buds Core, помимо активного шумоподавления, поддерживают режим прозрачности.

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Кроме того, наушники позволяют легко переключаться между устройствами Galaxy — смартфонами, планшетами и ноутбуками.

Каждый наушник оснащен одним драйвером, который по словам производителя обеспечивает мощные басы и качественный звук.

Кроме того, Buds Core имеет три микрофона для более четкого звука во время звонков и функцию перевода на базе Galaxy AI, что позволяет трансформировать голосовые звонки в текст в реальном времени.

В заключение Galaxy Buds Core имеют еще защиту от пыли и воды по стандарту IP54, модуль Bluetooth 5.4 и поддерживают кодеки AAC, SBC и Scalable.

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