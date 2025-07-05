Samsung представила новые бюджетные наушники Galaxy Buds Core — Finance.ua

Samsung представила новые бюджетные наушники Galaxy Buds Core
Samsung выпустила Galaxy Buds Core — новые TWS-наушники, которые заменят Galaxy Buds FE. Новинку уже можно приобрести, но пока только в Индии. Цена вопроса — около $60.
Об этом сообщает FoneArena.
Новинка получила улучшение в работе от аккумулятора, но не столь значительное, как сообщалось ранее.
Galaxy Buds Core могут обеспечить до 35 часов с зарядным кейсом, в то время как Galaxy Buds FE предлагали до 30 часов воспроизведения музыки.
Кейс новинки имеет аккумулятор емкостью 500 мАч, а в наушниках аккумулятор по 65 мА-ч.
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С включенным активным шумопоглощением этого достаточно для 20 часов воспроизведения, а без ANC — до 35 часов.
Для сравнения, FE имеют 470 и по 60 мА-ч и предлагают 21/30 часов работы соответственно.
Однако, если наушники появятся и на других рынках по цене около $60, то на такие результаты трудно жаловаться, учитывая, что FE стоят $99.
Что касается других функций, то Galaxy Buds Core, помимо активного шумоподавления, поддерживают режим прозрачности.
Кроме того, наушники позволяют легко переключаться между устройствами Galaxy — смартфонами, планшетами и ноутбуками.
Каждый наушник оснащен одним драйвером, который по словам производителя обеспечивает мощные басы и качественный звук.
Кроме того, Buds Core имеет три микрофона для более четкого звука во время звонков и функцию перевода на базе Galaxy AI, что позволяет трансформировать голосовые звонки в текст в реальном времени.
В заключение Galaxy Buds Core имеют еще защиту от пыли и воды по стандарту IP54, модуль Bluetooth 5.4 и поддерживают кодеки AAC, SBC и Scalable.
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