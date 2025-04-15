Oppo представила беспроводные наушники Enco Free 4 (фото) — Finance.ua

Oppo представила беспроводные наушники Enco Free 4 (фото) 15.04.2025, 00:38 — Фондовый рынок

Oppo представила беспроводные наушники Enco Free 4 (фото)

Новинка оснащена системой активного шумоподавления (ANC) с подавлением шума до 55 дБ и охватом частотного диапазона до 5500 Гц. Благодаря технологии, определяющей шум до 800 раз в секунду, обеспечивается снижение помех от человеческого языка на 200%. Эффективность ANC подтверждена сертификацией TÜV Rheinland.

Каждый наушник оборудован тремя микрофонами: feedforward, feedback и микрофон для звонков. В связи с ИИ алгоритмами они обеспечивают четкую передачу голоса во время разговоров. В зависимости от окружающей среды (будь то тихое помещение или шумная улица) наушники автоматически переключаются между режимами шумопоглощения и прозрачности.

В версии Star Ceramic Silver акустическая настройка выполнена вместе с Dynaudio. За воспроизведение звука отвечают два динамика: 11 мм низкочастотный драйвер и 6 мм планарный твиттер. Поддерживается Hi-Res Wireless Audio через кодек LHDC 5.0 (192 кГц, 1 Мбит/с), используются двойные ЦАПы, а также реализован пространственный звук с индивидуальной настройкой под форму ушного канала.

Следует отметить поддержку Bluetooth 5.4 с дальностью до 400 метров, включая стабильную работу в местах с высокой плотностью устройств, например, на вокзалах. Поддерживается автоматическое переключение между устройствами Oppo.

Каждый наушник весит 4.7 г и имеет степень защиты IP55 от пыли и влаги. Емкость батареи наушников составляет 62 мАч, зарядного кейса — 530 мАч. Время автономной работы зависит от кодека и включения ANC. Полная зарядка наушников занимает около 50 минут, кейса — около 80 минут через USB-C.

Цена

Наушники Oppo Enco Free 4 уже доступны для заказа в Китае. Старт продаж намечен на 16 апреля 2025 года. Стоимость версии Star Ceramic Silver составляет около $61, а Water Blue — около $55.

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iLenta По материалам:

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