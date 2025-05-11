Sony выпустит новые беспроводные наушники — Finance.ua

Sony выпустит новые беспроводные наушники 11.05.2025, 01:08 — Технологии&Авто

Sony выпустит новые беспроводные наушники, Фото: ілюстративне

Компания Sony готовится к выпуску новой модели беспроводных полноразмерных наушников WH-1000XM 6 , которые, по слухам, возвращаются к сложному дизайну, который был у WH-1000XM 4 .

Из блога Walkman стало известно , что производитель также обновит конструкцию оголовья, хотя чашки наушников остались без изменений.

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6 появятся в продаже в середине июня, хотя официальный анонс может состояться уже в этом месяце, как Согласно последним данным, WH-1000XMпоявятся в продаже в середине июня, хотя официальный анонс может состояться уже в этом месяце, как пишут в блоге Esato.

Изменятся ли цены

5 . В то же время, инсайдер Роланд Квандт сообщает о возможном повышении цены на новую модель в Европе примерно на 10% по сравнению с предыдущей моделью WH-1000XM

Также он добавил, что наушники появятся «скоро» в сером, черном и синем цвете.

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Доступность модели зависит от региона, поэтому на некоторых рынках она появится раньше или позже.

Ожидается, что первые изображения новых WH-1000XM 6 могут появиться в ближайшее время.

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