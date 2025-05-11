Sony выпустит новые беспроводные наушники — Finance.ua

Sony выпустит новые беспроводные наушники
Компания Sony готовится к выпуску новой модели беспроводных полноразмерных наушников WH-1000XM6, которые, по слухам, возвращаются к сложному дизайну, который был у WH-1000XM4.
Из блога Walkman стало известно, что производитель также обновит конструкцию оголовья, хотя чашки наушников остались без изменений.
Согласно последним данным, WH-1000XM6 появятся в продаже в середине июня, хотя официальный анонс может состояться уже в этом месяце, как пишут в блоге Esato.
Изменятся ли цены
В то же время, инсайдер Роланд Квандт сообщает о возможном повышении цены на новую модель в Европе примерно на 10% по сравнению с предыдущей моделью WH-1000XM5.
Также он добавил, что наушники появятся «скоро» в сером, черном и синем цвете.
Доступность модели зависит от региона, поэтому на некоторых рынках она появится раньше или позже.
Ожидается, что первые изображения новых WH-1000XM6 могут появиться в ближайшее время.
Большие возможности приходят не в спокойные времена, а в моменты нестабильности. Те, кто умеет видеть перспективу там, где другие видят риски, всегда на шаг впереди. Мир меняется — не время колебаться. Invest Talk Summit — конференция для тех, кто выбирает действовать, а не ждать. 24 мая, Киев. Оффлайн/Онлайн
Скидка на билеты 10% по промокоду: Finance
Поделиться новостью