Sony выпустит новые беспроводные наушники — Finance.ua

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Sony выпустит новые беспроводные наушники

Технологии&Авто
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Sony выпустит новые беспроводные наушники
Sony выпустит новые беспроводные наушники, Фото: ілюстративне
Компания Sony готовится к выпуску новой модели беспроводных полноразмерных наушников WH-1000XM6, которые, по слухам, возвращаются к сложному дизайну, который был у WH-1000XM4.
Из блога Walkman стало известно, что производитель также обновит конструкцию оголовья, хотя чашки наушников остались без изменений.
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Согласно последним данным, WH-1000XM6 появятся в продаже в середине июня, хотя официальный анонс может состояться уже в этом месяце, как пишут в блоге Esato.

Изменятся ли цены

В то же время, инсайдер Роланд Квандт сообщает о возможном повышении цены на новую модель в Европе примерно на 10% по сравнению с предыдущей моделью WH-1000XM5.
Также он добавил, что наушники появятся «скоро» в сером, черном и синем цвете.
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Доступность модели зависит от региона, поэтому на некоторых рынках она появится раньше или позже.
Ожидается, что первые изображения новых WH-1000XM6 могут появиться в ближайшее время.
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По материалам:
mezha.media
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