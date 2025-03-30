HMD анонсировала беспроводные наушники с кейсом на 1600 мА·ч — Finance.ua
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HMD анонсировала беспроводные наушники с кейсом на 1600 мА·ч

Технологии&Авто
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HMD анонсировала беспроводные наушники с кейсом на 1600 мА·ч
HMD анонсировала беспроводные наушники с кейсом на 1600 мА·ч
Компания Human Mobile Devices представила беспроводные наушники Amped Buds с функцией зарядного кейса на 1600 мА-ч, который поддерживает реверсивную беспроводную зарядку.
Об этом сообщает HMD.
Amped Buds могут зарядить iPhone 16 до 20% с помощью магнитного подключения или до 24% через кабель.
HMD анонсировала беспроводные наушники с кейсом на 1600 мА·ч
Это может спасти в путешествиях или ситуациях, когда смартфон вот-вот разрядится.

Основные характеристики Amped Buds:

  • Зарядный кейс емкостью 1600 мА-ч позволяет заряжать смартфоны, поддерживающие беспроводную зарядку.
  • Поддержка магнитной беспроводной зарядки и проводного подключения.
  • Гибридное шумопоглощение (ANC и ENC).
  • До 95 часов воспроизведения музыки.
  • Совместимость с устройствами Qi2, HMD Skyline и некоторыми моделями Apple iPhone.
  • Защита от влаги (IPX4 для кейса и IP54 для наушников).
  • Настраиваемый эквалайзер (EQ) через приложение Amped Buds.
  • Поддержка Google Fast Pair и Multipoint.
  • До 8 часов работы на одном заряде наушников (без ANC) и до 4 часов (с ANC).
Новинка доступна в трех цветах: черном, голубом и розовом. Вес кейса — 80 г, а его толщина — всего 14 мм.
HMD Amped Buds в скором времени появятся в продаже, однако цена пока не объявлена.
По материалам:
speka.media
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