HMD анонсировала беспроводные наушники с кейсом на 1600 мА·ч — Finance.ua

HMD анонсировала беспроводные наушники с кейсом на 1600 мА·ч 30.03.2025, 01:11 — Технологии&Авто

HMD анонсировала беспроводные наушники с кейсом на 1600 мА·ч

Компания Human Mobile Devices представила беспроводные наушники Amped Buds с функцией зарядного кейса на 1600 мА-ч, который поддерживает реверсивную беспроводную зарядку.

Об этом сообщает HMD.

Amped Buds могут зарядить iPhone 16 до 20% с помощью магнитного подключения или до 24% через кабель.

Это может спасти в путешествиях или ситуациях, когда смартфон вот-вот разрядится.

Основные характеристики Amped Buds:

Зарядный кейс емкостью 1600 мА-ч позволяет заряжать смартфоны, поддерживающие беспроводную зарядку.

Поддержка магнитной беспроводной зарядки и проводного подключения.

Гибридное шумопоглощение (ANC и ENC).

До 95 часов воспроизведения музыки.

Совместимость с устройствами Qi2, HMD Skyline и некоторыми моделями Apple iPhone.

Защита от влаги (IPX4 для кейса и IP54 для наушников).

Настраиваемый эквалайзер (EQ) через приложение Amped Buds.

Поддержка Google Fast Pair и Multipoint.

До 8 часов работы на одном заряде наушников (без ANC) и до 4 часов (с ANC).

Новинка доступна в трех цветах: черном, голубом и розовом. Вес кейса — 80 г, а его толщина — всего 14 мм.

HMD Amped Buds в скором времени появятся в продаже, однако цена пока не объявлена.

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