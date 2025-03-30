HMD анонсировала беспроводные наушники с кейсом на 1600 мА·ч — Finance.ua

HMD анонсировала беспроводные наушники с кейсом на 1600 мА·ч
Компания Human Mobile Devices представила беспроводные наушники Amped Buds с функцией зарядного кейса на 1600 мА-ч, который поддерживает реверсивную беспроводную зарядку.
Об этом сообщает HMD.
Amped Buds могут зарядить iPhone 16 до 20% с помощью магнитного подключения или до 24% через кабель.
Это может спасти в путешествиях или ситуациях, когда смартфон вот-вот разрядится.
Основные характеристики Amped Buds:
- Зарядный кейс емкостью 1600 мА-ч позволяет заряжать смартфоны, поддерживающие беспроводную зарядку.
- Поддержка магнитной беспроводной зарядки и проводного подключения.
- Гибридное шумопоглощение (ANC и ENC).
- До 95 часов воспроизведения музыки.
- Совместимость с устройствами Qi2, HMD Skyline и некоторыми моделями Apple iPhone.
- Защита от влаги (IPX4 для кейса и IP54 для наушников).
- Настраиваемый эквалайзер (EQ) через приложение Amped Buds.
- Поддержка Google Fast Pair и Multipoint.
- До 8 часов работы на одном заряде наушников (без ANC) и до 4 часов (с ANC).
Новинка доступна в трех цветах: черном, голубом и розовом. Вес кейса — 80 г, а его толщина — всего 14 мм.
HMD Amped Buds в скором времени появятся в продаже, однако цена пока не объявлена.
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