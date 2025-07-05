Внедорожный брат Aveo: представлен недорогой кроссовер Chevrolet (фото) — Finance.ua
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Внедорожный брат Aveo: представлен недорогой кроссовер Chevrolet (фото)

Технологии&Авто
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Внедорожный брат Aveo: представлен недорогой кроссовер Chevrolet (фото)
Внедорожный брат Aveo: представлен недорогой кроссовер Chevrolet (фото), Фото: Chevrolet
Новый Chevrolet Groove — недорогой кроссовер В-класса, который делит платформу с третьим поколением модели Aveo.
Подробности авто раскрыли на сайте концерна General Motors.
Chevrolet Groove не является абсолютно новой моделью — это экспортная версия китайского Wuling Xing Chi, выпускаемого с 2022 года. Дело в том, что General Motors является совладельцем бренда Wuling.
Фото: Chevrolet
Фото: Chevrolet
Кроссовер Chevrolet Groove обойдется примерно в 20 тыс. долларов.
От побратима Wuling его можно отличить по другой решетке радиатора. Версия RS получила 17-дюймовые диски и обвесы с красными акцентами.

Размеры Chevrolet Groove 2025:

  • длина — 4365 мм;
  • ширина — 1750 мм;
  • высота — 1640 мм;
  • колесная база — 2550 мм.
В салоне установлен цифровой щиток приборов и 10,25-дюймовый тачскрин, а дефлекторы обдува соединены хромированным молдингом. Объем багажника составляет 322−1077 л.
Фото: Chevrolet
Фото: Chevrolet
Топовая комплектация Chevrolet Groove включает панорамную крышу, климат-контроль, электропривод водительского кресла, адаптивный круиз-контроль, камеру заднего вида.
Кроссовер Chevrolet Groove оснащен 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 149 л. с. В паре с ним работает вариатор.
По материалам:
Фокус
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