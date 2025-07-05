Google запускает приложение Doppl, в котором можно примерить одежду онлайн (видео) — Finance.ua
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Google запускает приложение Doppl, в котором можно примерить одежду онлайн (видео)

Технологии&Авто
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Google запускает приложение Doppl, в котором можно примерить одежду онлайн (видео)
Google запускает приложение Doppl, в котором можно примерить одежду онлайн (видео)
Google запускает экспериментальное приложение Doppl — с помощью искусственного интеллекта оно показывает, как на вас будет сидеть разная одежда. Оно доступно на iOS и Android, но пока только в США.
Об этом пишет TechCrunch.

Как это работает

В Doppl можно виртуально примерить одежду на цифровые версии себя. Сначала приложение просит загрузить изображение вашего тела в полный рост. А затем можно использовать фотографии или скрины разной одежды, чтобы примерить ее.
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Кроме того, приложение может превратить ваши изображения в видео, сгенерированное ИИ, чтобы вы лучше представили, как эта одежда будет выглядеть в реальной жизни.
Любимые образы можно хранить и делиться с другими.
В Google говорят, что новое приложение базируется на недавно введенных функциях Google Shopping, позволяющих виртуально примерить одежду.
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Выведя эту функцию в отдельное приложение, Google делает ее более доступной.
Поскольку запуск экспериментальный, неизвестно, планирует ли Google распространить приложение на другие регионы, и если да — когда именно.
По материалам:
Ain.Ua
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