Google Chrome больше не будет обновляться на Android 8 и 9 — Finance.ua
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Google Chrome больше не будет обновляться на Android 8 и 9

Технологии&Авто
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Google Chrome больше не будет обновляться на Android 8 и 9
Google Chrome больше не будет обновляться на Android 8 и 9
Google объявила об изменениях в требованиях к операционной системе своего браузера Chrome. С августа 2025 года для использования обновленных версий Chrome на Android потребуется минимальная версия Android 10. Это означает конец поддержки для миллионов устройств, работающих на Android 8 и 9.

Какие версии Android потеряют поддержку

  • Chrome 138 — последняя версия, работающая на Android 8 (Oreo) и Android 9 (Pie).
  • Chrome 139 — первая версия, которая потребует Android 10 или более позднюю версию. Ее запуск намечен на август 2025 года.
Владельцы устройств со старыми версиями Android смогут продолжить использование Chrome 138, но без новых функций и патчей безопасности.

Что это значит для пользователей

Если ваш смартфон или планшет работает на Android 8 или 9:
  • браузер продолжит работать, но не будет обновляться;
  • вы уязвимы к потенциальным киберугрозам, поскольку обновления безопасности больше не будут поступать;
  • многие новые функции Chrome будут недоступны.

Почему Google прекращает поддержку

Причиной прекращения поддержки Android 8 и 9 является устаревшая архитектура, которая ограничивает внедрение современных функций в браузере. Кроме того, поддержка старых версий операционной системы затрудняет процесс разработки, тестирования и обеспечения надлежащего уровня безопасности. Учитывая, что большинство пользователей уже перешли на Android 10 или более новые версии, Google сосредотачивает ресурсы на поддержке актуальных платформ.

Как проверить и обновить Android

  1. Выделите «Настройки» → «Система» → «Обновление системы».
  2. Если обновление доступно, установите его.
  3. Если устройство не поддерживает обновление, рассмотрите покупку нового смартфона или использование другого браузера с поддержкой старых версий Android.
По материалам:
double.news
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