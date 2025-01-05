OpenAI планирует создать гуманоидную работу с искусственным интеллектом — Finance.ua

OpenAI планирует создать гуманоидную работу с искусственным интеллектом
В 2021 году OpenAI отказалась от амбиций создать робота-гуманоида с искусственным интеллектом и закрыла соответствующее подразделение. Но теперь компания Сэма Альтмана, похоже, возвращается к этому замыслу.
OpenAI начала исследовать создание собственного гуманоидного робота, сообщает The Information со ссылкой на собственные источники.
Разработчик ChatGPT уже некоторое время участвует в создании таких роботов, но только через финансовую поддержку усилий других компаний.
OpenAI, в частности, инвестировала в стартапы Figure и 1X. Обе компании добились значительного прогресса в создании гуманоидных роботов.
Ранее Figure показала, как ее робот с ИИ от OpenAI поддерживает полноценный разговор с человеком. 1X демонстрировала автономную работу нескольких десятков ее гуманоидов Eve.
Tesla, владелец которой Илон Маска ранее был частью команды OpenAI, также разрабатывает собственного робота-гуманоида, но пока демонстрации ее роботов впечатляют только тогда, когда роботом управляют как куклой с помощью телеоперации.
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