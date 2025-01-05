OpenAI планирует создать гуманоидную работу с искусственным интеллектом — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

OpenAI планирует создать гуманоидную работу с искусственным интеллектом

Технологии&Авто
12
OpenAI планирует создать гуманоидную работу с искусственным интеллектом
OpenAI планирует создать гуманоидную работу с искусственным интеллектом
В 2021 году OpenAI отказалась от амбиций создать робота-гуманоида с искусственным интеллектом и закрыла соответствующее подразделение. Но теперь компания Сэма Альтмана, похоже, возвращается к этому замыслу.
OpenAI начала исследовать создание собственного гуманоидного робота, сообщает The Information со ссылкой на собственные источники.
Читайте также
Разработчик ChatGPT уже некоторое время участвует в создании таких роботов, но только через финансовую поддержку усилий других компаний.
OpenAI, в частности, инвестировала в стартапы Figure и 1X. Обе компании добились значительного прогресса в создании гуманоидных роботов.
Ранее Figure показала, как ее робот с ИИ от OpenAI поддерживает полноценный разговор с человеком. 1X демонстрировала автономную работу нескольких десятков ее гуманоидов Eve.
Читайте также
Tesla, владелец которой Илон Маска ранее был частью команды OpenAI, также разрабатывает собственного робота-гуманоида, но пока демонстрации ее роботов впечатляют только тогда, когда роботом управляют как куклой с помощью телеоперации.
По материалам:
НВ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.