OpenAI планирует создать гуманоидную работу с искусственным интеллектом — Finance.ua

OpenAI планирует создать гуманоидную работу с искусственным интеллектом Сегодня 03:07 — Технологии&Авто

OpenAI планирует создать гуманоидную работу с искусственным интеллектом

В 2021 году OpenAI отказалась от амбиций создать робота-гуманоида с искусственным интеллектом и закрыла соответствующее подразделение. Но теперь компания Сэма Альтмана, похоже, возвращается к этому замыслу.

OpenAI начала исследовать создание собственного гуманоидного робота, сообщает The Information со ссылкой на собственные источники.

Читайте также Anthropic наняла исследователя для изучения благосостояния искусственного интеллекта

Разработчик ChatGPT уже некоторое время участвует в создании таких роботов, но только через финансовую поддержку усилий других компаний.

OpenAI, в частности, инвестировала в стартапы Figure и 1X. Обе компании добились значительного прогресса в создании гуманоидных роботов.

Ранее Figure показала, как ее робот с ИИ от OpenAI поддерживает полноценный разговор с человеком. 1X демонстрировала автономную работу нескольких десятков ее гуманоидов Eve.

Читайте также Беспилотные роботы Waymo впервые появятся за пределами США

Tesla, владелец которой Илон Маска ранее был частью команды OpenAI, также разрабатывает собственного робота-гуманоида, но пока демонстрации ее роботов впечатляют только тогда, когда роботом управляют как куклой с помощью телеоперации.

НВ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.