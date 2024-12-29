Беспилотные роботы Waymo впервые появятся за пределами США — Finance.ua
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Беспилотные роботы Waymo впервые появятся за пределами США

Технологии&Авто
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Беспилотные роботы Waymo впервые появятся за пределами США
Беспилотные роботы Waymo впервые появятся за пределами США, www.cnet.com
Waymo начнет тестировать свою технологию автономного транспортного средства в Токио в начале 2025 года, и это будет первый раз, когда роботы компании Alphabet выедут на дороги общего пользования за пределами США, сообщает TechCrunch.
Переезд в Японию является частью «дорожных поездок» Waymo, программы развития, включающей доставку технологии в разные города и ее тестирование — причем в каждом городе будут свои проблемы. В Токио роботакси Waymo столкнется с левосторонним движением и плотной городской средой.
Все эти поездки были сосредоточены на дюжине городов США, как правило, для проверки определенных условий или сред, таких как дождь в Майами или сильная жара в Долине Смерти в Калифорнии. Компания также тестировала свои автомобили в Буффало, Вашингтоне, Лас-Вегасе и Сиэтле. Обычно Waymo начинает с того, что привозит небольшой автопарк в город, где человек вручную управляет транспортным средством и наносит на карту определенные области. В конце концов автомобили будут тестироваться в автономном режиме, сначала с человеком-оператором за рулем.
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Waymo заявила, что будет сотрудничать с приложением для вызова такси GO и таксомоторной компанией Nihon Kotsu в рамках своего японского «дорожного путешествия». Nihon Kotsu будет курировать управление и обслуживание автомобилей Waymo, согласно заявлению компании.
Сначала водители Nihon Kotsu будут управлять автомобилями вручную, чтобы наносить на карту ключевые районы японской столицы, включая Минато, Синдзюку, Сибуя, Тиода, Тюо, Синагава и Кото. Waymo заявила, что работает с командой Nihon Kotsu, чтобы научить своих сотрудников управлять беспилотными автомобилями Jaguar I-Pace от Waymo.
Дополнение
Это заявление было сделано всего через неделю после того, как GM заявила, что отменит свою программу роботакси Cruise, решение, которое также положило конец планам по запуску беспилотного сервиса вызова такси в Японии с партнером Honda. В октябре 2023 года Honda, Cruise и GM объявили о планах совместного запуска сервиса роботакси в Токио в 2026 году с использованием специально разработанного Cruise роботакси под названием The Origin.
По материалам:
УНН
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