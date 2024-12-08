Amazon успешно протестировала курьеры-беспилотники в Италии — Finance.ua

Amazon успешно протестировала курьеры-беспилотники в Италии
Компания Amazon заявила об успешном осуществлении в Италии первой доставки с помощью беспилотников.
Об этом сообщает ANSA.
При испытании этого метода доставки в среду компания использовала дрон МК-30, который должен был доставить умный будильник Echo Spot от Amazon в итальянском регионе Абруццо.
В Amazon отметили, что беспилотник МK-30 оснащен высокоавтоматизированной системой, позволяющей устройству передвигаться вдали от помех для обеспечения безопасности людей, животных и имущества.
Беспилотник весит около 36 килограммов, имеет радиус полета в 24 км в обе стороны и может доставлять посылки весом до 2,5 кг (около 90% товаров Amazon весят меньше).
Технологический гигант планирует запустить услугу доставки дронами в Италии в следующем году.
Поделиться новостью