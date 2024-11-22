Amazon сделает Alexa умной без искусственного интеллекта — Finance.ua

Amazon сделает Alexa умной без искусственного интеллекта Сегодня 02:27 — Технологии&Авто

Amazon сделает Alexa умной без искусственного интеллекта

Amazon хочет сделать новую Alexa способной выполнять некоторые задачи вместо пользователя. С этой целью Amazon сотрудничает с несколькими компаниями.

и т. д. Как сообщает Business Insider, речь идет о настройке вызова Uber, бронировании билетов на мероприятия через Ticketmaster и столиков в заведениях через OpenTable, доставке еды через некоторые сервисы

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Точный список партнеров и функций, которые они помогут запустить, пока неизвестен. Представитель Amazon сказал, что любой процесс разработки продукта содержит идеи, которые не обязательно отражают то, что будет после того, как продукт будет развернут для клиентов.

BI не сообщает технических деталей, но если Amazon сотрудничает с компаниями, вполне возможно, что Alexa будет использовать гораздо более проверенное решение, чем генеративный искусственный интеллект API.

НВ По материалам:

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