Amazon отложила выпуск улучшенной версии голосового помощника Alexa — Finance.ua

Amazon отложила выпуск улучшенной версии голосового помощника Alexa 09.11.2024, 00:06 — Технологии&Авто

Amazon отложила выпуск улучшенной версии голосового помощника Alexa

Командам, работающим над внедрением искусственного интеллекта Alexa, сообщили, что их дедлайн перенесен на 2025 год.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Обновленная версия Alexa должна была получить искусственный интеллект и лучше понимать естественную человеческую речь. Amazon уже некоторое время тестировала эту версию Alexa среди ограниченного круга пользователей.

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Пользователи бета-версии, получившие доступ к новинке, могли сказать устройству Echo «Alexa, давай поговорим» и протестировать новые возможности.

Теперь помощник говорит, что этот функционал больше недоступен и предлагает задавать вопросы или делать такие действия, как установка таймера, воспроизведение музыки, включение подключенного света и т. п. , что свидетельствует о прекращении тестирования бета.

Почему отложили выпуск

Источники агентства говорят, что тестировщики не в восторге от новой Alexa.

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Ответы были медленными, не очень полезными, наблюдались частые галлюцинации, при этом с работой умного дома возникали проблемы.

Использование предварительно обученных моделей искусственного интеллекта позволяло Alexa отвечать на более сложные вопросы, но повышало вероятность того, что она не сможет управлять освещением с помощью умного дома.

У старой же версии почти не возникает проблем с выполнением таких бытовых дел, хотя она является менее умным собеседником.

НВ По материалам:

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