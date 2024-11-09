Amazon отложила выпуск улучшенной версии голосового помощника Alexa — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Amazon отложила выпуск улучшенной версии голосового помощника Alexa

Технологии&Авто
9
Amazon отложила выпуск улучшенной версии голосового помощника Alexa
Amazon отложила выпуск улучшенной версии голосового помощника Alexa
Командам, работающим над внедрением искусственного интеллекта Alexa, сообщили, что их дедлайн перенесен на 2025 год.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновленная версия Alexa должна была получить искусственный интеллект и лучше понимать естественную человеческую речь. Amazon уже некоторое время тестировала эту версию Alexa среди ограниченного круга пользователей.
Читайте также
Пользователи бета-версии, получившие доступ к новинке, могли сказать устройству Echo «Alexa, давай поговорим» и протестировать новые возможности.
Теперь помощник говорит, что этот функционал больше недоступен и предлагает задавать вопросы или делать такие действия, как установка таймера, воспроизведение музыки, включение подключенного света и т. п., что свидетельствует о прекращении тестирования бета.

Почему отложили выпуск

Источники агентства говорят, что тестировщики не в восторге от новой Alexa.
Читайте также
Ответы были медленными, не очень полезными, наблюдались частые галлюцинации, при этом с работой умного дома возникали проблемы.
Использование предварительно обученных моделей искусственного интеллекта позволяло Alexa отвечать на более сложные вопросы, но повышало вероятность того, что она не сможет управлять освещением с помощью умного дома.
У старой же версии почти не возникает проблем с выполнением таких бытовых дел, хотя она является менее умным собеседником.
По материалам:
НВ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.